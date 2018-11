SaS povedú do eurovolieb Jurzyca, Baránik a Nicholsonová

Oznámil to v sobotu predseda SaS Richard Sulík na programovej konferencii v Bratislave.

„Slovensko musí mať v Európskom parlamente zdatného ekonóma, presvedčeného, ale triezveho Európana,“ povedal Sulík o Jurzycovi. Baránika označil za zdatného právnika, Ďuriš Nicholsonovú za silné meno so silným politickým výtlakom. V eurovoľbách by chcela SaS získať aspoň dva mandáty. Ďalšie mená z kandidačnej listiny Sulík nepredstavil, ešte sa chcú so záujemcami rozprávať o ich plánoch.

Sulík informoval aj o programe, ako by sa podľa SaS mohla Európska únia (EÚ) zreformovať „k lepšiemu“. Nazvali ho Manifest slovenského eurorealizmu. Sulík tiež zdôraznil, že SaS verí v budúcnosť v EÚ, nechce vystúpenie Slovenska z tohto spolku. Únia však podľa neho potrebuje reformu.

V budúcom roku sa budú na Slovensku konať aj prezidentské voľby. V tých SaS podporuje Roberta Mistríka. Sulík ho označil za „famózneho kandidáta“. Líder SaS tiež oznámil, že liberálov čaká výročný kongres, uskutoční sa 15. júna 2019 v starej Národnej rade v Bratislave.