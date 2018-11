Platy profesionálnych vojakov v budúcom roku výrazne porastú

Minimálne platové ohodnotenie profesionálneho vojaka by malo byť po novom na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve. „V súčasnosti je pritom pri vojakovi 2. stupňa s výkonom služby do jedného roka 707,50 eura. Od januára 2019 to bude po 10-percentnej valorizácii 778,25 eura. A po zapracovaní pripravovaných zmien ešte približne o ďalších 300 eur viac,“ spresnila Capáková.

Pripravovaná koncepcia počíta aj so zmenou ohodnotenia profesionálnych vojakov, ktoré by po novom malo vyplývať nie z hodnosti, ale z funkcie, ktorú príslušník Ozbrojených síl SR vykonáva v praxi.

Ministerstvo obrany SR následne v januári predloží do vlády návrh na zmenu príslušnej legislatívy. Vedenie rezortu obrany o zmene platových náležitostí rokuje už aj s Ministerstvom financií SR.

„Zámerom je, aby navýšenie miezd a zmena systému boli plne pokryté z prideleného rozpočtu na budúci rok. V prípade schválenia koncepcie a príslušnej legislatívy by zmena systému ohodnocovania, a teda aj navýšenie platov, malo byť v platnosti v polovici roka 2019,“ vysvetlila Capáková.

Ministerstvo obrany zdôrazňuje, že modernizácia a príprava personálu musia byť plne v súlade. „Kvalitne pripravený a adekvátne ohodnotený ľudský potenciál sú nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie obranyschopnosti Slovenskej republiky,“ doplnila hovorkyňa