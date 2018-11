Ak mi neodporučia cestovať do Marrákešu, podám demisiu, potvrdil Lajčák

Potvrdil to vo vysielaní Rádia Expres, v ktorom zároveň vyzval politické strany, aby tlmili vášne sprevádzajúce tému migrácie.

Pre Globálny pakt OSN o migrácii sa Lajčák dostal do konfliktu s opozíciou, koaličnou SNS, ale aj s predstaviteľmi Smeru-SD. Kľúčový pre neho bude postoj parlamentu, kde chce SNS presadiť, aby slovenský zástupca nešiel na decembrovú migračnú konferenciu do Marrákešu. Lajčák to považuje za chybu. „Ak máme otázky a problémy, musíme ich ísť riešiť za rokovací stôl. Tu je situácia, keď mne posielajú odkazy, aby sme, naopak, sedeli za pecou. Takto sa ešte žiadny problém nevyriešil, ak sa zamkneme zvnútra a budeme sa tváriť, že problém neexistuje,“ povedal Lajčák.

Naďalej oponuje tým, ktorí dokument OSN o migrácii spochybňujú a podozrievajú. Lajčák opätovne poukázal na to, že ide o nezáväznú rezolúciu, akých OSN vydáva stovky. Podľa Lajčáka navyše možno dokument prirovnať ku katalógu, ktorým sa môžu krajiny inšpirovať pri riešení migrácie. Pripomenul, že aj slovenská vláda v utorok (20.11.) schválila na rokovaní dokument o uľahčení prijímania pracovnej sily zo zahraničia. „Nikto neprotestoval, práve naopak. Toto je presne riadená a bezpečná migrácia,“ zdôraznil Lajčák.

V relácii Braňo Závodský Naživo opätovne zopakoval, že nemá v úmysle kandidovať za prezidenta SR. „Nikdy som nad tým neuvažoval. Moja práca je diplomacia, zahraničná služba,“ skonštatoval. Nechcel ani komentovať medializované informácie, že predseda Smeru-SD Robert Fico má záujem nahradiť ho na čele slovenskej diplomacie.