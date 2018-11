SaS: Okolo Kalavskej sú ľudia prepojení na farmafirmy, premiér by mal konať

V okolí ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nom. Smeru-SD) sú ľudia prepojení na farmafirmy. Tak oni, ako aj ministerka sú preto zrejme v konflikte záujmov. Upozorňuje na to opozičná SaS, pričom poukazuje napríklad na Kalavskej manžela.

„Máme silné podozrenia z konfliktu záujmov. Vyzývam premiéra Petra Pellegriniho, aby konal. Keď tvrdí, že bude vždy ochraňovať pacientov, tak môže začať tu. Keby sa lieky nakupovali, ako sa majú, vedeli by sme vyliečiť viac pacientov,“ vyhlásil predseda SaS Richard Sulík.

Poslankyňa NRSR Jana Cigániková (SaS) poukázala napríklad na Kalavskej svokra či manžela Ericha Kalavského. „V minulosti, aj za pôsobenia ministerky Kalavskej, pracoval vo farmafirme Pfizer, kde mal na starosti kategorizáciu liekov,“ uviedla Cigániková s tým, že táto firma získava vyše dva milióny eur vďaka súčasnému stavu. Problematický je podľa nej aj Peter Musil. „Je riaditeľom Sekcie farmácie a liekovej politiky ministerstva zdravotníctva a bývalý výkonný riaditeľ farmafirmy MSD,“ doplnila.

SaS tvrdí, že Kalavská sa stavia na stranu farmafiriem, keďže odmietla podpísať revíziu úhrad liekov. Ceny liekov tak podľa SaS neklesnú o približne 70 miliónov eur, teda o sumu, ktorá má predstavovať čistý zisk farmafiriem.

SaS pred pár dňami v súvislosti s nepodpísaním revízie úhrad liekov vyzvala Kalavskú, aby odstúpila. Zároveň oznámila, že na ňu podáva trestné oznámenie za marenie úlohy verejného činiteľa.

Ministerka Kalavská zdôvodnila rozhodnutie nepodpísať revíziu tým, že farmafirmy nepredložili návrhy na zlacnenie cien liekov, ktoré by garantovali, že po revízii úhrad nestúpnu doplatky pacientom.

Ministerstvo chcelo, aby farmaceutické firmy zlacneli ceny liekov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. V reakcii na návrh súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera ich minulý týždeň vyzvalo, aby za dva dni predložili svoje návrhy. Pokiaľ by farmafirmy ceny zlacnili, revízia by sa podľa ministerstva nedotkla pacientov, ktorým by nevzrástli doplatky za lieky. Zástupcovia farmapriemyslu postup štátu kritizovali. Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) a Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) tvrdia, že proti revízii nenamietajú, chcú však, aby sa riešila zákonne. Dôvera považuje rozhodnutie ministerky za zlé.

Premiér ho, naopak, označil za správne a Kalavská má jeho plnú dôveru. Šéf vládneho kabinetu sa chce pozrieť na fungovanie farmaceutického priemyslu na Slovensku. Ministerstvo financií SR a Inštitút finančnej politiky (IFP) preto požiadal o komplexnú finančnú analýzu.