Novým tieňovým ministrom obrany bude Jaroslav Naď, do OĽaNO zatiaľ nevstupuje

„Je to človek, ktorý do hĺbky pozná problémy v slovenskej armáde, má skúsenosti v riadiacich pozíciách a má pripravené konkrétne riešenia, ktoré by upadajúci stav slovenskej armády dokázali zastaviť,“ uviedla Remišová. Doplnila že bezpečnostná politika je pre hnutie prioritou.

Ozrejmila tiež, že v rámci hnutia budujú odborné tímy a spolupracujú s odborníkmi. „Naším cieľom je do politiky doviesť čestných ľudí a dobré riešenia pre Slovensko,“ doplnila. Jedným z odborníkov je podľa nej aj Naď. Ten svoje politické angažovanie vysvetlil tým, že nato aby mohol reálne zmeniť systém, ktorý považuje za nesprávne fungujúci, potrebuje mať silný politický mandát.

Situácia v rezorte obrany je podľa neho katastrofálna. Problémy vidí v netransparentnosti, chaotickosti, nesystémovosti a personálnych problémoch. „Obrana má problém, pretože ľudia strácajú dôveru v obranu a procesy, ktoré tam prebiehajú,“ uviedol. Za riešenie považuje napríklad adekvátny obranný rozpočet a zároveň systémový prístup pri obranných výdavkoch. Kupuje sa podľa neho technika, ktorá je pre Slovensko drahá, do veľkej miery zbytočná a nespĺňa podmienky medzinárodných dohôd. Ako príklad uviedol bojové obrnené vozidlo 8x8.

Kritizoval aj transparentnosť verejného obstarávania, v rámci ktorého mu chýba riadna verejná súťaž, ako aj komunikáciu rezortu. Poukázal i na to, že vojenská profesia je na Slovensku nedocenená. V roku 2005 pri spúšťaní profesionálnej armády bolo podľa neho sľúbené, že vojak bude mať pri nástupe do armády plat vo výške priemernej mzdy. Ozrejmil, že dnes má vojak pri nástupe plat 624 eur v hrubom, pričom priemerná mzda je okolo 1000 eur.

Jaroslav Naď pôsobil do novembra 2018 ako riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI). Predtým pracoval v Inštitúte pre stredoeurópsku politiku (CEPI) ako analytik programu bezpečnostnej a obrannej politiky a súčasne ako zástupca riaditeľa organizácie Globsec. V rokoch 2003-2013 zastával rôzne pozície na Ministerstve obrany SR. Neskôr bol vedúcim sekcie obrany Stálej delegácie SR pri NATO.