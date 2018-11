PETA žiada zmenu názvu dediny – podľa organizácie podporuje týranie zvierat

People for the Ethical Treatment of Animals, skrátene PETA, je najväčšia nezisková organizácia na svete so zameraním na ochranu práv zvierat. Ako tvrdia jej zástupcovia, PETA svoju pozornosť smeruje najmä do oblastí, kde dlhodobo trpí veľké množstvo zvierat.

PETA skúma predovšetkým etický prístup ku pokusným zvieratám, zvieratám na farmách a zvieratám v zábavnom priemysle. Medzi záujmy ochranárov patrí aj zabránenie usmrcovaniu hlodavcov, vtákov a iných zvierat považovaných za škodcov.

S pribúdajúcim počtom ľudí z celého sveta, ktorí sa aktívne zaujímajú o spôsoby ochrany práv a slobody zvierat, PETA pritvrdzuje svoje požiadavky na lokálne úrady aj celoštátne zákony. Ochranárov najnovšie napríklad vydesil názov 1000 rokov starej usadlosti v anglickom metropolitnom grófstve Dorset.

Dedina s názvom Wool (z angl. vlna) podľa členov PETA podporuje násilie páchané na ovciach. Jedna z vedúcich neziskovej organizácie Elisa Allenová už miestnemu obecnému úradu poslala písomnú žiadosť o zmenu názvu, a prišla aj s vlastným návrhom.

Allenová požaduje, aby sa dedina Wool premenovala na Vegan Wool (z angl. vegánska vlna). Podľa nej tento názov podporí dobré správanie k ovciam. Keďže obyvatelia k tejto požiadavke neprejavili veľa pochopenia, aktivistka im za pristúpenie na svoj návrh ponúka 2000 diek z nepravej vlny do každej domácnosti.

Dedina Wool je stará už okolo 1000 rokov a jedným zo zásadných argumentov, ktorými sa miestni bránia prepísaniu jej názvu, je, že anglické slovo wool má pôvod v saskom welle, čo znamená prameň. S týraním zvierat teda skutočne nemá nič spoločné.

Allenová zaslala svoju žiadosť na obecný úrad v písomnej podobe, a podľa zákonov ju tak zastupiteľstvo musí prerokovať. „Je to šialenosť. Uráža to len zopár ľudí, ostatní sa nad tým pousmejú,“ komentuje členka zastupiteľstva Cherry Brooksová.