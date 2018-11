BIS preverila manželov Protopopovcov, napojenie na ruské služby nezistila

BIS preverila aj manželov Protopopovcov pre ich možné napojenie na ruských agentov. Tieto tvrdenia zazneli vo štvrtok na rokovaní komisie Poslaneckej snemovne pre kontrolu BIS.

Podľa člena komisie Ondřeja Polanského (Piráti) „BIS prešetrila prípad manželov Protopopovcov a ani u jedného z nich nenašla nijaký náznak napojenia na ruskú tajnú službu“, citoval ho denník Právo.

To, že kontrarozviedka nemá informácie o vplyve ruských tajných služieb na kauzu, oznámil na tlačovej konferencii po skončení rokovania komisie aj jej predseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

„Samozrejme to neznamená nič viac než to, že BIS o tom nemá správy. Pochopiteľne to tiež neznamená, že nejaké informácie nemôžu mať iné zložky, avšak takéto je stanovisko Bezpečnostnej informačnej služby k tej aktuálnej kauze,“ povedal Bělobrádek.

V súvislosti s pobytom Andreja Babiša mladšieho na Kryme okupovanom Ruskom, kam odišiel s vodičom spoločnosti Agrofert a manželom svojej lekárky Petrom Protopopovom, sa často spomína možné bezpečnostné riziko. Podľa ministra vnútra Jana Hamáčka (ČSSD) toto riziko musia posúdiť české spravodajské služby.

Česká kontrarozviedka je však pri zisťovaní informácií o ceste Babišovho syna na Krym obmedzená zákonom - môže totiž pôsobiť len na českom území. Mimo neho môžu informácie zhromažďovať dve zvyšné české tajné služby - Úrad pre zahraničné styky a informácie (ÚZSI) a Vojenské spravodajstvo.

Obe služby odmietli uviesť, či sa kauzou Babiša mladšieho zaoberajú, dodal portál Novinky.cz.

Server Seznam Zprávy nedávno zverejnil reportáž zo Švajčiarska, v ktorej vystupuje syn českého premiéra Andrej Babiš mladší. Dvom novinárom tvrdí, že jeho otec chcel, aby syn „zmizol“ v súvislosti s vyšetrovaním dotačnej kauzy Čapí hnízdo, v ktorej obaja čelia trestnému stíhaniu.

S tým údajne podľa syna súvisela aj jeho cesta na Krym. Odviezol ho tam spolupracovník Agrofertu Protopopov, manžel psychiatričky a političky z hnutia ANO Dity Protopopovovej, ktorá mala Babiša mladšieho v starostlivosti a v zdravotnej správe o ňom napísala, že nemôže v prípade farmy Čapí hnízdo vypovedať. Premiérov syn dostal vraj na výber - buď ho zatvoria do psychiatrickej liečebne, alebo „pôjde na prázdniny“. V reportáži tiež povedal, že sa Protopopova trochu bojí.

Premiér Babiš na tieto synove slová zareagoval vyhlásením, že jeho potomok trpí duševnou poruchou a lieči sa. Podľa neho sa nestal žiaden únos, zhrnul prípad portál Novinky.cz.