Video: Dieťa padlo do koľajiska sekundu pred príchodom vlaku

Rodičovstvo je ťažká úloha, no to túto matku z Indie neospravedlňuje. Za záhadných okolností jej totiž len ročné dieťa na vlakovej stanici vypadlo z rúk priamo medzi koľaje. To ešte nie je všetko! Dieťa sa totiž nepodarilo vytiahnuť z koľajiska pred príchodom vlaku.

V hrôze sa okolo miesta nešťastia zhrčilo niekoľko ďalších cestujúcich. Jeden z nich vytiahol mobil a dieťa v koľajisku počas priechodu vlaku nahrával. Bábo napokon vyšlo z udalosti ako znovuzrodené – v trati totiž ležalo tak, že vlak prešiel ponad neho.

Stáli pri ňom všetci svätí