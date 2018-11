Vyšetrovanie kauzy Hedvigy Malinovej napokon uzavreli maďarské orgány

Okresná a vyšetrovacia prokuratúra Rábsko-mošonsko-šopronskej župy uzavrela vyšetrovanie kauzy bývalej občianky Slovenskej republiky Hedvigy Malinovej Žákovej, ktoré začali slovenské orgány pre podozrenie z krivého svedectva a iných trestných činov a slovenská strana ho v roku 2016 odovzdala maďarským orgánom.

„Na základe údajov a prostriedkov dokazovania nemožno konštatovať, že Hedvigu Malinovú Žákovú nenapadli. Z toho vyplýva, že nemohla ani krivo svedčiť. Ani v prípadnom pokračovaní vyšetrovania nemožno očakávať výsledok. Prokuratúra ukončila trestné stíhanie, pretože to považovala za jediné rozumné a zákonné riešenie,“ píše sa vo vyhlásení prokuratúry.

O odovzdanie trestného stíhania maďarským orgánom požiadala Hedviga Malinová Žáková Okresný súd v Nitre vo februári 2016. Súhlas s tým vyslovil vtedajší minister spravodlivosti Tomáš Borec 17. marca.

Maďarský najvyšší súd rozhodol o prevzatí prípadu 27. decembra 2016 a pridelil ho hlavnej prokuratúre Rábsko-mošonsko-šopronskej župy.

Kauza Hedvigy Malinovej Žákovej sa ťahá od augusta 2006, keď ohlásila polícii, že ju v Nitre napadli dvaja muži pre to, že hovorila po maďarsky. Policajné vyšetrovanie prípadu bolo o mesiac ukončené s tým, že skutok sa nestal a vtedajšia študentka Univerzity Konštantína Filozofa si celý čin vymyslela. Od mája 2007 bola stíhaná pre krivú výpoveď a krivú prísahu.

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR podal na Hedvigu Malinovú Žákovú obžalobu 2. apríla 2014. Okresný súd v Nitre žalobu odmietol z dôvodu porušenia práva na obhajobu. Generálna prokuratúra mala podľa neho zabezpečiť preklad obžaloby do maďarčiny. Hedviga Malinová Žáková na to mala zo zákona právo, pretože od roku 2013 je maďarskou štátnou občiankou. Prokuratúra to odmietla s vysvetlením, že po podaní obžaloby už „nie je oprávnená vydávať rozhodnutia, nakoľko je iba stranou v konaní“.

Krajský súd v Nitre dal vo februári 2015 za pravdu prokuratúre a vrátil túto trestnú vec okresnému súdu na ďalšie konanie.