Oplatí sa spávať so psom v posteli?

Keď najlepší priateľ človeka zaspí v jeho posteli, len málokto má to srdce zobudiť ho a vyhnať preč. Niektorí dokonca so psom spávajú zámerne. Ako to však vplýva na náš spánok a zdravie?

V modernej uponáhľanej dobe čoraz viac ľudí prenasledujú poruchy spánku, ktoré sa vynárajú aj pri otázke zdieľania postele s partnerom alebo spánku v jednej miestnosti s deťmi. Problematike spávania so zvieraťom v posteli sa v uplynulých rokoch venovalo len málo priestoru, čo však napráva nová štúdia. Budíte sa uprostred noci? O pár rokov môžete na spánkové problémy draho doplatiť Doktor Bradley Smith z austrálskeho štátu Queensland monitoroval spánok piatich psov a ich majiteľov počas jedného týždňa. Ani jeden z majiteľov sa nikdy predtým nesťažoval na spánkové problémy, no výsledky výskumu poukázali na odlišnú skutočnosť. Často keď sa v noci prebudil pes, nasledovalo aj prebudenie majiteľa. Spánkový cyklus psov sa od toho ľudského značne odlišuje. Pes dokáže stráviť 20 percent noci v bdelom stave, čo môže jeho majiteľovi spôsobovať problémy s plynulým spánkom. Ambiciózny Smith však odmieta hnať ľudí k záveru, že spánok so psom v posteli je nevyhnutne zlý. „Zo spoločného spánku so psom ľudia získavajú prevahu pozitív, a tak sa nepozastavujú nad občasným prerušením spánku. Spanie so psom im dodáva zvýšený pocit bezpečia a ochrany, a milujú aj pocit jeho blízkosti a tepla." Aj napriek dokázaným nevýhodám všetci účastníci štúdie zhodnotili kvalitu svojho spánku ako dobrú. Určite sa na tom podieľa aj fakt, že po nočnom prebudení vo väčšine prípadov takmer okamžite znova zaspali. Smith si tiež všimol, že väčšina majiteľov pri otázke spávania so psom v jednej posteli nemá na výber. „Niekedy je pohodlnejšie spať so psom v posteli, než ako by mal celú noc škriabať na dvere. Zvlášť šteniatka, ktoré odmala spávajú s človekom v jednej posteli, si ťažko zvykajú na zmenu. Ak ste raz nechali psa spať vo svojej posteli, ťažko sa ho v budúcnosti zbavíte." Keďže Smithova vzorka ľudí, ktorí spávajú so psom v posteli, nedosahovala reprezentatívne číslo, lekár odmietol vyvodzovať jednoznačné závery. Je to tiež dôvod, prečo by chcel vedec v budúcnosti podniknúť ďalšie kroky s cieľom zmapovať konkrétne dopady tohto zvyku na zdravie človeka. Austrálsky doktor nezabúda ani na ďalšieho veľmi častého spoločníka ľudského spánku – mačku. Bádanie o jej vplyve na spánok človeka Smith považuje za ďalšiu métu.