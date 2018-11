Slováci zvolili víťaza novej skratky evidenčného čísla pre Bratislavu

Novou skratkou evidenčného čísla pre okres Bratislava bude BT. Polícia to oznámila na sociálnej sieti na základe výsledkov ankety. Vo finále si BT zvolilo 89 percent z vyše 29.000 hlasujúcich. Druhou finálovou možnosťou bola skratka BE.

Verejnosť mala na začiatku na výber štyri návrhy, a to BD, BE, BI a BT. Novú skratku evidenčného čísla vyberala v niekoľkých kolách. Najprv sa vyberalo medzi skratkami BD a BE, následne medzi BI a BT. Semifinále neprešli skratky BD a BI. Súčasná skratka BL sa pre označenie okresu Bratislava aj v minulosti vybrala na základe medializácie a následnej ankety.