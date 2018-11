Vladimír Weiss ohlásil koniec, Hapal: "Loptička je na jeho strane"

Slovenský futbalový reprezentant Vladimír Weiss pre portál denník Plus Jeden Deň www.sport24.pluska.sk uviedol, že sa rozhodol skončiť v národnom tíme pod vedením českého trénera Pavla Hapala. Dvadsaťosemročný krídelník katarského klubu Al Gharafa zostal v novembrových dueloch Ligy národov UEFA proti Ukrajine (4:1) a Česku (0:1) bez minutáže v najcennejšom drese. A keď sa na ihrisko nedostal ani pri treťom striedaní v súboji v pražskom Edene, zamieril počas stretnutia do šatne.

„Za Hapala som skončil, vyjadrím sa v najbližších dňoch,“ citoval zdroj bývalého hráča Manchestru City, Glasgowa Rangers, Espanyolu Barcelona či Olympiakosu Pireus.

K momentu opustenia lavičky počas súboja sa už krátko po zápase v Prahe vyjadril aj Hapal, ktorý v októbri vymenil na poste trénera Jána Kozáka: „V priebehu zápasu som si to nevšimol, lebo som koučoval mužstvo. Dozvedel som sa to, až keď som prišiel do kabíny. Budem sa snažiť vykomunikovať to s hráčom, čo ho k tomu viedlo, a uvidíme ďalej. Vieme, akým spôsobom hrá, rozhodli sme sa pre tento variant. Nepustili sme ho do zápasu, ale nikde nie je napísané, že nebude hrať v ďalších dueloch, takže v tom nevidím žiadny problém.“

Tréner Hapal v stredu už s odstupom času pre oficiálny web SFZ zareagoval. „Už na tlačovej konferencii som povedal, že počas zápasu som si vôbec nevšimol, že Vlado opustil lavičku, koučoval som mužstvo. Dozvedel som sa to, keď som prišiel do šatne. Tam mi podal ruku a odišiel. Chápem frustráciu z toho, že nedostal šancu. Voči mužstvu, nám trénerom i realizačnému tímu neprejavil rešpekt, a to určite nie je v poriadku. Ďalších päť, šesť hráčov mohlo urobiť to, čo on, ale neurobili tak, pretože si uvedomovali, že to nie je namieste. Ak sa niekde vyjadril, že v reprezentácii končí, predo mnou tak neurobil, nemám od neho žiadne oficiálne stanovisko a pokiaľ ho mať nebudem, nemám sa k čomu vyjadriť. Loptička je teda na jeho strane, on musí vysvetliť, čo sa stalo. Rozhodne nechcem urobiť unáhlené závery,“ uviedol pre futbalsfz.sk k téme reprezentanta Vladimíra Weissa, tréner Pavel Hapal.