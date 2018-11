Video: Tento kolotoč v ľuďoch vyvoláva hrôzu. Všimnete si, čo je na ňom zle?

Prevádzkovatelia klasického kolotoča s koníkmi v obchodnom centre Shunagliu Wanda Plaza v meste Čcheng-tu v strede Číny si museli vypočuť spŕšku nenávistných komentárov po tom, ako sa rozhodli obmeniť jeho vzhľad, a namiesto umelých koňov doň obsadili ich živé náprotivky.

Živé koníky obiehajú pohyblivú plošinu pripútané do kovových rámov. Za 4-minútovú jazdu na takomto kolotoči si záujemcovia zaplatia 50 yuanov, teda asi 6 eur. Kone po plošine údajne kráčajú aj 4 hodiny denne.

Majitelia kolotoča argumentujú proti ochrancom zvierat tým, že na kone neustále dohliadajú tréneri, podľa ktorých je takáto činnosť pre kone skvelou príležitosťou na cvičenie. Manažér je presvedčený o tom, že nepácha násilie na zvieratách.

Na kolotoč nereagovali negatívne len okoloidúci, ale aj viacerí užívatelia internetu, podľa ktorých ide o týranie zvierat. Profesionálny jazdec Zhou Bo tvrdí, že toto skutočne nie je najlepší spôsob, ako koňom dožičiť fyzickú rozcvičku. Podľa neho by kone mali behať v prírode pod dozorom trénera.

V Číne dosiaľ neprijali zákon, ktorý by trestal prevádzkovateľov podobných atrakcií. Okrem toho nejde o prvý prípad z Číny, keď boli kone využité na jazdenie v kolotoči.

A carousel-like recreation facility in Chengdu, Sichuan Province has drawn Internet criticism for using real horses hitched to steel tubes to move in circles. Accused of cruelty, staff argued it’s natural to walk horses every day and the ride just helps them. What do you think? pic.twitter.com/J5fCfiyjPo