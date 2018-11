Poliačik: Danko už 603 dní ignoruje ústavný zákon a nekoná

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) už 603 dní ignoruje ústavný zákon, čo by mal byť popri jeho rigoróznej práci ďalší dôvod na jeho odvolanie. V rozprave počas mimoriadnej schôdze parlamentu to vyhlásil nezaradený poslanec Martin Poliačik.

„Ešte 28. marca 2017 Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií zaviazal Andreja Danka, aby konanie o zbavení mandátu Igora Matoviča (OĽaNO) posunul do pléna. Predseda NR SR už 603 dní okato a svojvoľne ignoruje ústavný zákon. Keď nič iné, toto samotné by malo stačiť na koniec vo funkcii. Danko najskôr rozohral divadlo o politickom oponentovi a keď zistil, že mu môže padnúť na hlavu, pustil do gatí,“ odkázal Poliačik s tým, že Danka ústavný zákon zaväzuje k tomu, aby uznesenie tohto výboru poslal do pléna a dal o ňom hlasovať.

Matovič mal prísť o poslanecký mandát za to, že nemal dvakrát pozastavenú živnosť a bol v tom čase aj poslancom. Ústavný zákon o konflikte záujmov to zakazuje a v prípade porušenia trestá previnilca pokutou resp. stratou mandátu. Pozastavená živnosť sa časom automaticky obnovuje, ak daný živnostník aktívne nezasiahne. Matovič tvrdí, že práve to bol jeho prípad, navyše v danom čase reálne nepodnikal.

Natália Milanová (OĽaNO) v rozprave zdôraznila, že vždy budú existovať lajdácki študenti aj učitelia. „Problém je v tom, že slovenský systém celé toto lajdáctvo podporuje. Táto hlúpa aféra Andreja Danka a jeho rigoróznej práce nie je len o etike jedného študenta, ale najmä o celom spráchnivenom systéme. On nie je zďaleka jediný, kto využil svoje známosti a peniaze, aby si titul kúpil,“ myslí si Milanová.

Ondrej Dostál (SaS) je presvedčený, že existuje viacero dôvodov, prečo by mal byť Danko odvolaný. „Spochybňuje zahranično-politickú orientáciu SR, ťahá nás na východ a robí nám v zahraničí hanbu. Je predsedom strany, na ktorej ministerstvách sa dejú hanebné kšefty a rozkrádačky. SNS prichádza aj s hlúpymi návrhmi a návrhmi, ktoré šíria nenávisť,“ menoval Dostál.

Na margo Dankovej rigoróznej práce podotkol, že je to plagiát kompilovaný z viacerých kníh. „On podpísal čestné vyhlásenie, že prácu vypracoval samostatne. Ak má v sebe kúsok cti, už dávno nemal byť ani predsedom NR SR a predsedom SNS,“ odkázal.

Dostál tiež navrhol, aby parlament po skončení rozpravy hlasoval nielen o návrhu na jeho odvolanie, ale v súlade s Dankovým želaním aj o vyslovení dôvery voči jeho osobe. „Každý poslanec bude môcť verejne svojim hlasovaním povedať, či Dankovi dôveruje alebo nie,“ uzavrel. Podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd) upozornil, že predseda parlamentu sa volí a odvoláva v tajnom hlasovaní a nie je možné mu vysloviť dôveru či nedôveru.

Na vystúpenia opozičných poslancov nikto z koalície nereagoval.