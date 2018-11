Danko poskytne dôkazy o svojej rigoróznej práci

Koalícia má pri hlasovaní o dôvere voči predsedovi parlamentu voľnú ruku, Danko je pripravený na akékoľvek rozhodnutie pléna. Uviedol tiež, že poskytne dôkazy o svojej rigoróznej práci a trvá na tom, že na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici absolvoval všetko. Avizoval tiež prípravu zákona, ktorý má jasne zadefinovať plagiátorstvo.

„Nevydieram koalíciu. Povedal som, že rešpektujem akýkoľvek názor a túto vládu nerozbijem kvôli vám,“ odkázal opozícii s tým, že je pripravený opäť chodiť do regiónov a bojovať o viac percent. „Aby som nedovolil, aby sa Sulík, Matovič a Kollár dotkli štátu,“ uviedol Danko, ktorý vo svojom vystúpení neraz kritizoval opozíciu a odmieta informácie o svojej rigoróznej práci, ktoré opozícia šíri. Pri hlasovaní je Danko pripravený na akékoľvek rozhodnutie. „Hovorím nahlas svojim koaličným partnerom, že majú voľnú ruku, ako sa rozhodnú a to isté platí mojim poslancom. Som pripravený na akékoľvek rozhodnutie,“ vyhlásil Danko.

V súvislosti s rigoróznou prácou uviedol, že sa vede nikdy nevenoval a vie, že ani jeho práca nie je žiadne vedecké dielo. „Ale taká ambícia pri rigoróznej práci ani nie je,“ doplnil s tým, že rigorózna komisia Univerzity Mateja Bela bez námietok uznala jeho skúšku. „Boli tam štyria pedagógovia, ktorí túto prácu skúmali, bola tam ústna a písomná časť. A veci, ktoré zaznievajú v mediálnom priestore, sú skreslené,“ konkretizoval šéf parlamentu. Dodal, že poskytne dôkazy o svojej rigoróznej práci. Opozícia podľa neho bez dôkazov manipuluje verejnosť.

Dankov hovorca Tomáš Kostelník priniesol novinárom ako dôkazy, o ktorých hovoril Danko, stránky s odkazmi na odbornú literatúru použitú v Dankovej rigoróznej práci. Ukázal tiež hárky, na ktorých má byť príprava šéfa parlamentu na obhajobu rigoróznej práce.

Danko zároveň informoval, že chce zmenu zákona, ktorá by jasne definovala plagiátorstvo. Návrh by mal prísť o niekoľko mesiacov. „Máme tu problém, že nie je jasná definícia plagiátorstva vo vysokoškolskom zákone, že nemáme správne konanie, v ktorom by mohla škola začať takéto preverovanie, nemáme tu právnu istotu. Takže som požiadal ministerku školstva, aby vytvorila z rektorov a predstaviteľov vysokých škôl komisiu, a aby predložili zákon, ktorý zabráni krágľovaniu v rámci katedier,“ vysvetlil.

Slovensko podľa neho potrebuje novú legislatívu v tejto oblasti. „A urobíme všetko preto, aby sa novým zákonom táto oblasť upravila. Potrebujeme dostať jasnú definíciu týchto pojmov, dostať medzi ľudí riešenie takýchto problémov, aby akademické senáty neboli pod tlakom verejnosti a médií. Aby sa mohli venovali výučbe, a nie aby zriaďovali vyšetrovacie komisie. Toto nie je úloha vysokých škôl. Vysoká škola nie je vyšetrovací orgán a ani nesmie byť,“ doplnil Danko.