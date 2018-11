5 skorých príznakov potratu, ktoré si nemusí všimnúť každá žena

Podľa Amerického kolégia pôrodníkov a gynekológov (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) potrat (teda spontánne prerušenie tehotenstva počas prvých 20 týždňov) postihuje 10 percent všetkých známych prípadov tehotenstva. Až k polovici prípadov dochádza kvôli abnormalitám na chromozómoch, ktorým sa bohužiaľ nedá zabrániť.

U niektorých žien sa potraty vyskytujú pravidelne, čo môžu mať na svedomí genetické poruchy alebo chronické ochorenie. Väčšinu z nich však potrat zasiahne iba raz. Mnohé ženy, ktoré potratili, za to vinia samé seba, no nie vždy je to pravda.

Pokiaľ zvažujete tehotenstvo, alebo sa vám už podarilo otehotnieť, určite by ste si mali všímať varovné znamenia, ktoré môžu byť predzvesťou nešťastného konca vášho tehotenstva. Niektoré z nich pritom mnohé ženy ignorujú.

1. Ťažké krvácanie

Pri tehotenstve často dochádza ku krvácaniu, no nie vždy je to zlé znamenie. Gynekológovia napríklad nepovažujú špinenie za prvotný znak potratu, a rovnako bežne môže dôjsť ku krvácaniu počas rastu placenty.

Čo však nie je celkom bežné, je výtok sýtočerveného sfarbenia a veľké množstvo krvi. Tehotenstvo sa pri takomto jave ešte dá zachrániť, no lekár ho pravdepodobne označí za rizikové.

2. Veľké krvné zrazeniny a výron tkaniva

Jemné krvácanie a špinenie síce nemusí vzbudzovať pozornosť, ale po spozorovaní krvných zrazenín a tkanív v nohavičkách by ste bezodkladne mali zájsť za gynekológom. Niektoré zrazeniny môžu dorásť až do veľkosti citróna, iné zas môžu byť svetloružové.

3. Pociťujete bolesť ako pri PMS

Bolesti počas tehotenstva dokážu byť zradné. Pri rozširovaní maternice môžete mať v podbrušku pocit, akoby ste mali menštruáciu, nad čím sa netreba špeciálne pozastavovať. Ak okrem bolesti aj krvácate, môže ísť o prvý príznak potratu alebo mimomaternicového tehotenstva.

4. Neznesiteľná bolesť chrbta

Bolesti chrbta a krížov sú počas tehotenstva opäť celkom bežné, no nie vždy sú aj bezpečné. Od miernych bolestí môžu prerážať až po neznesiteľné nepohodlie. Jediné, čo vám môžeme poradiť, je opäť konzultácia s lekárom.

5. Prvýkrát vám mešká menštruácia

V prípade, že ste v minulosti mali nechránený pohlavný styk a aj napriek tomu, že váš cyklus je vždy pravidelný, tento raz sa oneskoril, je možné, že u vás došlo k takzvanému chemickému tehotenstvu. Po oplodnení vajíčka spermiou dochádza k produkcii ľudského choriogonadotropínu (hCG), no k ďalšiemu rozvoju plodu už nedôjde. Takýto druh tehotenstva stojí za 50 až 75 percentami prípadov potratu.