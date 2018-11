Toto je najlepší deň na kúpu letenky

Dlho sa pošepkávalo o tom, že najviac peňazí pri kúpe letenky ušetríte vtedy, keď ju kúpite v utorok. Ak ste na to prišli až teraz, máme zlé správy: to, čo niekedy ušetrilo cestovateľom stovky eur, dnes už nie je pravidlom. Ak teda nenakúpime najlacnejšie v utorok, aký iný deň by sme si mali rezervovať na kúpu leteniek?

Revolúcia počítačov

Odpoveď na otázku, kedy sa dajú kúpiť najlacnejšie letenky, sa líši v závislosti od toho, koho sa pýtate. Prieskum spoločnosti CheapAir z roku 2017 napríklad zistil, že je to celkom jedno – ceny letenky sa počas týždňa odchyľujú len o 1 percento.

Spoločnosť Hopper na druhej strane vlastnou analýzou prišla na to, že najlacnejšie letenky skutočne kúpite v utorok, a to presne o polnoci. Platí to ale len pre lety v rámci Spojených štátov. Ak kupujete letenku do inej krajiny, mali by ste tak urobiť vo štvrtok.

Do tretice ponúkame aj výsledky tretieho prieskumu spoločnosti Expedia a Airlines Reporting Corporation (ARC), ktorá zhodnotila, že najlacnejší nákup leteniek do väčšiny svetových destinácií môžete vykonať v nedeľu.

Za mätúce výsledky takéhoto hodnotenia môžeme viniť umelú inteligenciu. Kým v minulosti trh s letenkami spravovali manažéri, ktorí často určovali výpredaje na utorky a stredy, dnes prebrali zodpovednosť roboty, ktoré na dopyt reagujú okamžite. Našťastie existujú aj iné spôsoby, ako si zabezpečiť čo najlacnejšiu letenku.

Ranné vtáča ďalej doskáče

Asi najvplyvnejším faktorom na cenu vašej letenky je, ako veľmi dopredu ju kupujete. Spoločnosti CheapAir sa podarilo dokázať, že bežná letenka zmení cenu priemerne 71-krát, pričom najlacnejšia je v období medzi tromi týždňami až tri a pol mesiacmi pred letom.

Keďže najvyšší dopyt po letenkách je na jar a v lete, práve v týchto obdobiach je dôležité kupovať letenky dopredu. Podobné výsledky vyplývajú aj z prieskumu Expedie a ARC, podľa ktorých najlacnejšie ceny leteniek môže zákazník očakávať 30 a viac dní pred odletom.

Každá z uvedených štúdií potvrdila, že pri kúpe letenky sa neoplatí čakať na poslednú chvíľu.

Druhým podstatným faktorom, ktorý môže rozhodnúť o cene vašej letenky, je čas, kedy cestujete. Letenky s odletom v utorok a stredu sú podľa CheapAir najlacnejšie, a môžete pri nich ušetriť až 73 dolárov (takmer 64 eur). Najdrahšie sa lieta v nedeľu. Niečo iné však tvrdia Expedia a ERC, podľa ktorých sa do inej krajiny najlacnejšie lieta vo štvrtok a v piatok.