Radíme: Neprezuté pneumatiky môžu znížiť poistné plnenie

Ak vinník dopravnej nehody nemal prezuté pneumatiky, od 15. novembra môže mať problém nielen pri jej riešení, ale aj riešení poistnej udalosti. Používanie zimných pneumatík je totiž v období od 15. novembra do 31. marca povinné pre osobné vozidlá, pokiaľ sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, námraza alebo ľad.

„Zimné pneumatiky odporúčame už pri nižších teplotách, v našich podmienkach je to pri teplotách nižších ako 10 stupňov Celzia, nakoľko zmes, ktorá je použitá v letných pneumatikách stvrdne a pneumatiky sa tak rýchlo dostávajú do šmyku. Zimné pneumatiky majú členitejší dezén s malými lamelami a vďaka tomu lepšie držia na vozovke pri zníženej teplote a na zasneženom povrchu. Takisto brzdná dráha vozidla na letných pneumatikách je pri nepriaznivom počasí oveľa dlhšia,“ vysvetľuje Martin Škultéty z oddelenia likvidácie poistných udalostí motorových vozidiel Allianz - SP.

Podľa hovorkyne poisťovne Lucie Muthovej môžu byť neprezuté pneumatiky navyše príčinou zníženého poistného plnenia. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa oprávnená primerane znížiť poistné plnenie, ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu vozidla z dôvodu, že nebolo udržiavané v riadnom technickom a výrobcom predpísanom stave, napríklad aj, ak malo nesprávne zvolené pneumatiky či ojazdený dezén. V zázname o dopravnej nehode od polície však musí byť uvedené, že príčinou vzniku nehody boli práve nesprávne zvolené pneumatiky, prípadne to preukáže znalecké dokazovanie.

Okrem správne zvolených pneumatík je dôležité skontrolovať aj hĺbku dezénu pneumatiky. Slovenské zákony povoľujú minimálnu hĺbku dezénu na zimnej pneumatike 3 mm (na letnej je to 1,6 mm).

„Ak po ruke nemáme hĺbkomer, na kontrolu drážok zimných pneumatík stačí test so slovenskou 5-centovou mincou. Tá má na zadnej časti vyobrazený najznámejší slovenský vrch, Kriváň. Jeho vrchol na rube mince je vzdialený od okraja mince presne 3 mm. Ak teda vložíte mincu do drážky pneumatiky a vrchol Kriváňa je skrytý v drážke, pneumatika na vašom vozidle spĺňa zákonom stanovené podmienky pre použitie v zime a nemá problém ani s prírodnými zákonmi. Ak však vrchol kopca vidíte, pneumatika je zrelá na prezutie. Odporúčaná hĺbka dezénu zimných pneumatík je pritom 4 mm, a to si viete jednoducho zmerať aj 2-eurovou mincou, keďže strieborný okraj dvojeurovky má presne 4 mm,“ radí Muthová.