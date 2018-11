Kofeín v káve: Ako rýchlo zaberá a kedy prestane účinkovať

Už po 10 minútach od vypitia kávy môžete pocítiť jej stimulačné účinky. Ukázal to výskum publikovaný v časopise Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Avšak trvá približne 30-45 minút, kým dosiahne maximálnu úroveň v tele.

Jej účinky zvyčajne trvajú 2-3 hodiny a niekedy 4 až 5 hodín v závislosti od metabolizmu jednotlivca.

Na mužov účinkuje káva silnejšie

Prekvapujúcim zistením je, muži sú na účinky kávy citlivejší, ako ženy.

Hlavná autorka štúide Ana Adanová povedala:

"Napriek tomu, že u mužov i u žien došlo po káve k zlepšeniu úrovne aktivity, ktorá sa zvyšovala v neskorších meraniach, pozorovali sme väčší vplyv u mužov."

V štúdii vedci podávali 668 mladým ľuďom rôzne úrovne kofeínu a následne merali jeho účinky.