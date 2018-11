Video: Orlia korisť môže mať aj takúto podobu. Pozrite, na akého nepriateľa si vták trúfol

Ak si myslíte, že orol je len bezcieľne poletujúci nadrozmerný vták, ktorý sa často stáva terčom pytliakov, mýlite sa. Tento dravec nemá problém skoliť napríklad malé zvieratá ako kuny, lasice, zajace, svište a mláďatá rôznych lesných zvierat.

Asi by ste povedali, že takémuto predátorovi sa bude najlepšie dariť tam, kde má prístup k podobným druhom, a teda aj k prírode. Ťažko teda povedať, ako a prečo sa tento majestátny tvor dostal do ulíc New Yorku. V prípade, že do centra priletel za potravou, jeho cesta nevyšla nazmar, pretože ako môžete vidieť na týchto záberoch, orol vo svojich pazúroch zviera pomaly umierajúceho holuba. Vďaka týmto snímkam dnes už vieme, že orol nemá problém uloviť ani lietajúceho súkmeňovca.

Večera bude bohatá