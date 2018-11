Babiš po stretnutí so Zemanom: Mám prezidentovu jasnú podporu

Český prezident Miloš Zeman v pondelok znovu vyjadril podporu premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO) v aktuálnej kauze Čapí hnízdo a údajného únosu Babiša juniora na Krym.

Babiš a Zeman sa stretli po prvý raz od vypuknutia kauzy. Hovorili vraj o rodinách, deťoch a o hlasovaní o nedôvere vláde, ktoré sa má konať v piatok.

„Pán prezident zopakoval, že ak by padla vláda, poverí ma zostavením vlády znova. Ale nepredpokladá, že by vláda padla, nie je na to dôvod, funguje skvele, máme jasné výsledky,“ povedal po dvojhodinovej schôdzke Babiš.

V prípade údajného únosu svojho syna sa Babiš opäť obul do novinárov.

„Mrzí ma, že nečítate články psychiatrov ohľadom schizofrénie. Keby ste ich čítala, tak by ste vedela, že je to ťažká choroba a novinári zneužili môjho syna. Už neriešte môjho syna. Je chorý. Už nepíšte tie lži,“ povedal Babiš.

Vekové maximum výskytu schizofrénie sa pritom u mužov udáva medzi 15. až 25. rokom veku. Babiš mladší mal však ešte v roku 2015, teda v 33 rokoch platnú pilotnú licenciu ako druhý pilot pre dopravné lietadlá typu Boeing 737, poznamenal portál Novinky.cz.

Prezident sa Babiša zastal už skôr. V médiách sa nechal počuť, že nevidí dôvod, prečo by mal premiér rezignovať. Babišovi odporučil, aby mu nezlyhali nervy.

Prezident sa už minulý týždeň stretol so šéfom ČSSD Janom Hamáčkom. Tento týždeň v stredu by sa mal stretnúť s predsedom KSČM Vojtechom Filipom.

Menšinovú vládu ANO a ČSSD, ktorú tolerujú komunisti, čaká v piatok hlasovania o nedôvere. Tú chce kabinetu vysloviť šesť opozičných strán - ODS, Piráti, SPD, ľudovci, TOP 09 a hnutie STAN.

Dohromady majú 92 hlasov. Pre vyslovenie nedôvery vláde je potrebná väčšina poslancov, teda 101. Bude tak záležať predovšetkým na hlasoch ČSSD a komunistov.