Najbežnejšie zlozvyky, ktorými si kazíme zrak: O týchto ste netušili!

Každý z nás sa občas dopustí omylu, o ktorom vieme, že nášmu zdraviu neprospieva, no nevieme celkom zhodnotiť jeho závažnosť, a tak ho nepovažujeme za obrovské zlyhanie. Pri starostlivosti o zrak však niekedy nepoznáme ani oveľa bežnejšie spôsoby, akými si škodíme.

„Pokiaľ ide o zrak, kľúčom k zdraviu je prevencia,“ vysvetľuje oftalmológ Thomas Steinemann z Americkej oftalmologickej akadémie. „Aby ste sa vyhli veľkým problémom, stačí podniknúť niekoľko malých a jednoduchých krokov.“

Nenosíte slnečné okuliare

Dámy určite vedia, že vychádzať z domu bez slnečných okuliarov sa neoplatí. Vraštením očných viečok si v ich okolí prehlbujete vrásky, no pobyt na slnku bez okuliarov má aj negatívny dopad na zrak.

„Ultrafialové žiarenie dokáže na viečkach spôsobiť melanóm a karcinóm, a okrem toho zvyšuje vaše šance na šedý zákal a makulárnu degeneráciu,“ objasňuje doktor Christopher Rapuauno z Wills Eye Hospital vo Filadelfii.

Na slnečné okuliare by sme nemali zabúdať ani v zime. UV lúče vedia byť v tomto období dokonca agresívnejšie ako v lete, pretože sa odrážajú od snehu a ľadu. Slnečné okuliare by ste mali mať nasadené prakticky pri každom pobyte vonku, pokiaľ vyslovene neprší.

Pretierate si oči

Z občasného šúchania očí vám oslepnutie nehrozí, no ak tomuto zvyku prepadáte pravidelne, mali by ste nad ním čím skôr získať väčšiu kontrolu. „Chronické šúchanie alebo pretieranie očí môže viesť ku kratokonu, čo je ochorenie, pri ktorom sa rohovka stenčuje a špicatie,“ hovorí doktor Rapuano. Takáto porucha sa dá liečiť jedine operačným zákrokom.

Používate kvapky proti začervenaniu

Kvapky proti začervenaniu očí sťahujú cievky v oku, vďaka čomu sa redukuje začervenanie bielka. Ak tento druh kvapiek používate raz za čas, nič vám nehrozí. Ak ich však používate denne, vaše oči si vypestujú závislosť. Ich účinky skrátka postupne oslabnú a budete ich potrebovať aplikovať čoraz častejšie.

Sprchujete sa s nasadenými kontaktnými šošovkami

Všetka voda – vrátane tej, ktorá tečie z kohútikov, voda v bazéne alebo dážď – potenciálne obsahuje akantamébu. Ak sa tento prvok dostane na povrch vašej šošovky a odtiaľ do oka, môže vám celkom zničiť rohovku, a vy riskujete oslepnutie.

Ak sa počas nosenia šošoviek dostanete do kontaktu s vodou v sprche alebo bazéne, hneď potom ich dezinfikujte alebo vyhoďte. Nikdy si neumývajte puzdro na šošovky alebo samotné šošovky čistou vodou.

Spíte s nasadenými kontaktnými šošovkami

„Spánok s nasadenými kontaktnými šošovkami 5 až 10-násobne zvyšuje riziko infekcie,“ tvrdí Steinemann. Kým spíte so šošovkami, každý choroboplodný zárobok, ktorý sa na ne dostane, ostáva uväznený pod viečkom vášho oka až kým sa nezobudíte. Pri dlhodobom nosení toho istého páru šošoviek oko oberáte o prísun čerstvého vzduchu, v dôsledku čoho sa oslabuje jeho schopnosť bojovať so zápalom.

Nedôsledná starostlivosť o kontaktné šošovky

Ak nosíte jednorazové šošovky, meňte ich každý deň. Ak nosíte šošovky s mesačným predpisom, meňte ich každý mesiac. „Prekvapuje ma, koľko ľudí sa mi priznalo, že si vymení šošovky až vtedy, keď im tie staré začnú prekážať,“ priznáva Steinemann.

V tomto prípade vám nepomôže ani to, že šošovky dôsledne máčate v dezinfekčnom roztoku – po čase sa tak či tak stanú terčom množstva baktérií, ktoré sa môžu preniesť do vášho oka. Pri používaní šošoviek nezabúdajte na to, že meniť by ste mali aj puzdro – aspoň raz za tri mesiace.