Lajčák: Dohoda o brexite je z pohľadu Slovenska dobrá a netreba ju meniť

Lajčák pripomenul, že úlohou Rady EÚ pre všeobecné záležitosti je odporučiť túto dohodu na schválenie na najvyššej úrovni - hlavám vlád a štátov, ktoré sa kvôli dohode o brexite zídu na mimoriadnom summite v Bruseli v nedeľu 25. novembra.

„Debata ukázala, že tá dohoda je vnímaná ako dobrá a vybalansovaná, ako dohoda, ktorá odráža záujmy európskej dvadsaťsedmičky a negociačný mandát vyjednávača Michela Barniera,“ uviedol Lajčák.

Podľa jeho slov návrh dohody o brexite zodpovedá slovenským záujmom a prioritám, medzi ktoré patrí postavenie občanov SR v Británii, rovnako ako aj finančné vyrovnanie zo strany Británie po jej vystúpení. Lajčák tiež zdôraznil, že vyriešenie írskej hranice je najlepšia možná záruka pre férové vzťahy medzi EÚ a Britániou v budúcnosti.

Šéf slovenskej diplomacie v tejto súvislosti zdôraznil, že na strane 27 členských krajín EÚ nie je vôľa otvárať dohodu o brexite (ako odznelo v niektorých britských médiách), a dodal, že nebolo by dobré o tom ani „špekulovať“.

Druhá téma ministerských rokovaní bola spojená s hľadaním východísk pre spoločnú deklaráciu o budúcnosti vzťahov s Britániou. Lajčák priznal, že zatiaľ sú to „iba náčrty“, z pohľadu Slovenska je však dôležité, aby boli ošetrené aj právne vzťahy a tiež sociálne a zdravotné otázky, lebo „tam máme početnú komunitu našich občanov“.

Na otázku TASR, ako vníma návrh Barniera predĺžiť prechodné obdobie po vystúpení Británie z EÚ o ďalšie dva roky (do konca roku 2022), Lajčák uviedol, že ide o „krajnú možnosť“.

„Je to alternatíva v prípade, že by tá normálne stanovená doba prechodného obdobia, do konca roka 2020, nestačila. Barnier spomenul túto možnosť, ale dnes je predčasné to nejakým spôsobom uzatvárať. Uvidíme, čo prinesú najbližšie týždne a mesiace,“ opísal situáciu.