Slováci by si za prezidenta zvolili kandidáta s jasnou prevahou

Ak by sa prezidentské voľby konali v novembri, ľudia by najviac volili ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, získal by 32,3 percenta. Za ním by nasledoval vedec Robert Mistrík (11,7 percenta) a sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina (10 percent). Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 1012 respondentov robila agentúra Focus 7. až 14. novembra. Prezidentské voľby budú na jar, oficiálni kandidáti ešte nie sú známi.

Ďalší v poradí by skončil predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár s 9,2 percentami, piaty by bol Marian Kotleba (8,9 percenta). Za ním nasleduje šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová, ktorá by získala 7,9 percenta a František Mikloško so 6,3 percentami.

Zuzanu Čaputovú by volilo 4,1 percenta opýtaných, 3,3 percenta by volilo Eduarda Chmelára. Tri percentá opýtaných by volilo poslanca NR SR Sme rodina Milana Krajniaka.

Ani jedno percento by nezískali Juraj Zábojník (0,9 percenta), Gabriela Drobová (0,7 percenta), Róbert Švec (0,6 percenta), Bohumila Tauchmannová (0,4 percenta), Oskar Fegyveres (0,4 percenta) a Radovan Znášik (0,2 percenta).

Agentúra sa respondentov pýtala, komu by dali hlas z menovaných možných kandidátov. Zoznam mien náhodne rotoval. Z prieskumu tiež vyplynulo, že 27,4 percenta opýtaných nevie, komu by dalo hlas, 9,3 percenta by voliť nešlo a z uvedeného zoznamu možných kandidátov by si niektorého vybralo 63,3 percenta opýtaných.

Prezidentské voľby budú na jar budúceho roka. Viacerí z uvedeného zoznamu už oznámili kandidatúru a zbierajú podpisy. Termín volieb ešte určený nie je a nie sú známi ani všetci kandidáti. Na kandidatúru musia kandidáti splniť viacero podmienok vrátane veku a vyzbieraných podpisov (buď 15 poslaneckých, alebo 15.000 občianskych).