Čo robiť, keď na vás zaútočí pes?

Cudzie psy neútočia len na tých, ktorí sa k nim správajú nepriateľsky. Veľakrát zaútočia aj na nič netušiaceho okoloidúceho, vlastného majiteľa alebo dokonca dieťa. Pokiaľ nie ste psí inštruktor, pravdepodobne nemáte tušenie, ako zareagovať na agresívneho psa. Ponúkame vám preto niekoľko rád, ktoré v nejednej situácii môžu zachraňovať životy.

Ak pes vrčí, ale neútočí

To, čo sa odohráva v psej hlave, možno najlepšie vypozorovať z reči tela. Pokiaľ na vás pes vrčí a má pritom dozadu stiahnuté uši, najlepšie urobíte, keď sa od neho pokojne vzdialite čo najďalej bez zbytočnej provokácie. Čo robiť, ak to nezaberá?

V žiadnom prípade neskúšajte psa upokojiť, a už vôbec sa naňho neusmievajte. Pre človeka je úsmev náznakom radosti a priateľskosti, pre psa však znamená presný opak – pes sa pri ľudskom úsmeve domnieva, že naňho chcete ceriť zuby a vyzvať ho na súboj.

Vyhýbajte sa priamemu očnému kontaktu. Aj keď je to ťažké, začnite agresívneho psa ignorovať a nerobte žiadne prudké pohyby. Po chvíli sa uvoľní a prestane vám venovať pozornosť.

Ak zbadáte niekoho v okolí, môžete ho požiadať o pomoc, no rozprávajte potichu a umiernene.

Nehádžte na psa palicu a nepoužívajte proti nemu kaser. Oba prostriedky by mohli viesť k väčšej agresii, a to dokonca aj u šteňaťa.

Pomaly ustupujte, ale neotočte sa pritom psovi chrbtom. Nemusíte ani cúvať, stačí, ak sa psovi otočíte bokom, aby ste videli pred seba aj za seba. Za žiadnych okolností sa nerozbehnite! Riskujete tým, že pes sa za vami rozbehne, a vaše šance na bezpečný únik sa znížia prakticky na minimum.

Ak pes zaútočí

Psy zväčša útočia z dôvodov, ktoré nám nemusia byť vždy zjavné. Dokážu sa napríklad nazlostiť na narušiteľa v ich teritóriu, ak sú hladné alebo bránia šteňatá. Ak na vás pes zaútočí, neostáva vám iné, len sa brániť týmito spôsobmi:

Aj keď vám to reflexy kážu, premôžte sa, a nezačnite kričať. Krik psa provokuje k ďalším útokom.

Dnes si už za rozumnú cenu môžete zaobstarať ultrazvukový plašič psov. Toto zariadenie sa využíva najmä vtedy, ak majiteľ chce odnaučiť svojho chlpáča od neprestajného štekania, no môžete ho použiť aj v prípade útoku.

Keď na vás pes vybehne, pokúste sa hodiť mu na hlavu bundu, mikinu alebo inú časť oblečenia, ktorá mu dočasne zabráni vidieť. Pokiaľ v blízkosti nemáte úkryt, do ktorého by ste mohli bleskovo vbehnúť, umiestnite aspoň medzi seba a psa prekážku, ktorá ho spomalí, kým vy budete utekať. Pred psom sa ochránite aj vtedy, keď vyleziete na strom.

Aby ste rozptýlili jeho pozornosť, skúste nabok hodiť kabelku, ruksak alebo čokoľvek iné, za čím by sa mohol rozbehnúť skôr ako za vami. Ak máte poruke kus salámy, klobásy, párku alebo akéhokoľvek iného jedla, máte skoro vyhraté – stačí ho hodiť niekam, kde sa za ním pes rozbehne.

Pri napadnutí psom si chráňte krk rukami. Ide o najcitlivejšie miesto ľudského tela, a pri napadnutí tejto oblasti by mohlo dôjsť k pretrhnutiu životne dôležitých tepien. Najmenej škôd vzniká pri pohryzení predlaktia alebo lýtka.

Pokiaľ vás pes pohrýzol, nesnažte sa ho od seba nasilu oddeliť. Je to síce prirodzená reakcia a vo vypätej situácii si to určite neuvedomíte, ale týmto pohybom len zhoršíte svoje poranenie. Keď je pes vo vašej blízkosti, udrite ho päsťou do ňufáka alebo očí. Ak sa vám naskytne príležitosť, chyťte ho za zadné nohy a zdvihnite do vzduchu.

Využite výhodu, ktorú vám ponúka vaša telesná hmotnosť. Kolenami a lakťami psa odzadu uzemnite, až kým nepríde pomoc.

Čo robiť, ak vás napadne svorka psov? Opäť by ste mali postupovať podľa vyššie zmienených postupov. V tomto prípade tiež platí zásada nenechať sa obklopiť z každej strany. Oprite sa chrbtom o stenu alebo plot, a nesnažte sa pred psami utiecť.

Čo robiť, keď vás pohrýzol pes?

V prípade, že vás pohrýzol pes, ranu by ste mali čo najskôr ošetriť.

Poranenie opláchnite vodou a potrite alkoholom.

Je jedno, či vás pohrýzol túlavý pes alebo váš vlastný – návšteva nemocnice je nevyhnutnosť.

V nemocničnom zariadení vás pravdepodobne bezodkladne zaočkujú proti besnote. Očkovanie zahŕňa 6 vpichov striekačkou do brucha alebo ramena. Zaočkovať by ste sa mali nechať do 2 týždňov od pohryzenia, inak riskujete fatálne následky. Proti besnote neexistuje žiadny liek, poznáme len preventívne opatrenia.

Besnota sa nešíri len prostredníctvom otvorenej rany. Niekedy stačí, aby ste prišli do kontaktu so slinou besného zvieraťa, a preto sa neodporúča nechať sa oblizovať od cudzieho alebo túlavého psa.