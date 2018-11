Nicholsonovej prekáža presah komunistov, Číž v tom vidí demokraciu

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to pripomenul poslanec NR SR a podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD Miroslav Číž. Podľa podpredsedníčky NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) sa malo Slovensko rázne vyrovnať s komunistickými predstaviteľmi.

Ďuriš Nicholsonová tvrdí, že predstavitelia komunizmu sa mali rázne odsúdiť. „S odstupom času je možné priznať si, že revolúcia síce bola nežná, ale príliš nežne sme sa rozlúčili s jednotlivcami, ktorí ten systém vybudovali. Niektorí tí ľudia tu zostali. Bolo veľmi dôležité ich rázne odsúdiť a potrestať,“ vraví na margo toho, že takmer v každej ponovembrovej vláde bol predstaviteľ s komunistickou minulosťou.

Číž si nemyslí, že sa mali z verejného života vylúčiť komunistickí predstavitelia. „Demokracia mala prispieť k tomu, aby sme vylúčili istý typ myslenia alebo správania ľudí, a tých absolútne vylučujeme z verejného života? Veď sme na túto tému prijali príslušné zákony, napríklad o odsúdení komunistickej totality. Ani v jednom zákone sme nepovedali, že ak bol niekto bývalý komunista, nemôže byť súčasťou spravovacích procesov v tejto krajine,“ priblížil Číž s tým, že pokiaľ vznikne komunistická strana a funguje legitímne, rešpektuje ju.

Podľa Ďuriš Nicholsonovej by sa malo k odsúdeniu oboch totalít, ktoré postihli Slovensko, pristupovať rovnako. „Mala by sa zmeniť vymožiteľnosť práva, tá je absolútne nulová, pokiaľ ide o boj so šírením fašistickej ideológie, tak aj šírením komunistickej ideológie. Myslím si, že tak, ako ideme po ľuďoch, ktorí dnes sedia v parlamente a sú šíriteľmi fašistickej ideológie, tak by sme mali ísť po ľuďoch, ktorí sú šíriteľmi komunizmu,“ pripomenula.

„Politici, pokiaľ ide o odkaz Novembra 89, musia urobiť všetko preto, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie,“ zdôraznil Číž. Chce to podľa neho debatu, v akom stave sa naša krajina reálne nachádza. „Ide o diskusiu, aké sú skutočné možnosti Slovenska, a nie permanentnú konfrontáciu,“ dodal.

Aby sa odkaz Novembra 89 naplnil, musia podľa Ďuriš Nicholsonovej z verejného života odísť konkrétni ľudia. „Myslím si, že to musíme očistiť od ľudí, ktorí sú jednak pozostatkami toho komunistického režimu a jednak ľudí, ako napríklad pán Danko. Ten signál, že nebol schopný prevziať politickú zodpovednosť, je veľmi smutný odkaz, ako keby také pošliapanie odkazu Novembra 89. On je symbolom pošliapania odkazu Novembra 89,“ dodala.