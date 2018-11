Beňová: Nesúhlasím s požiadavkou na predčasné voľby

„Nemožno k novým voľbám pristupovať preto, lebo to chcú ľudia na námestí. Navyše, bolo už urobených množstvo opatrení, po ktorých ľudia volali. Niekedy si treba uvedomiť, že všetko má svoju logiku a vývoj a ich požiadavky boli naplnené,“ odkázala.

Na margo kauzy rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) podotkla, že v prvom rade je to jeho problém a musí to vyriešiť. „Na druhej strane bol zvolený za predsedu NR SR poslancami, a tak, ak sa opozícii podarí vyzbierať podpisy a dajú návrh na jeho odvolanie, bude to témou parlamentu,“ uviedla.

Europoslanec a šéf SaS Richard Sulík je však presvedčený, že jediným riešením môže byť len Dankova rezignácia. „Ak si chce zachovať posledné zvyšky cti, mal by odstúpiť. Robí sa to tak vo všetkých civilizovaných krajinách. A prekvapuje ma alibizmus Smeru-SD a Mosta-Híd, lebo aj na nich to vrhá zlé svetlo,“ odkázal.

Beňová v relácii uznala, že Smer-SD prišiel v komunálnych voľbách o niektoré miesta. „Ale sme stále najsilnejšou stranou. Teraz je naša úloha zanalyzovať, čo sa udialo. Predsedníctvo prijme závery a stratégiu, ktorá bude predstavená,“ avizuje.

Napriek tomu, že šéf Smeru-SD Robert Fico a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) majú odlišný názor na Globálny pakt OSN o migrácii, si Beňová nemyslí, že v strane bude roztržka. „Tento dokument naozaj nie je právne záväzný. Ja si veľmi vážim prácu Miroslava Lajčáka, že ako predseda Valného zhromaždenia OSN musel koordinovať tému, ktorá rozdeľuje Európu. Vo funkcii, ktorú zastával, nebol politikom, robil diplomatickú prácu,“ ozrejmila.

Sulík tvrdí, že tento pakt vytvára silný politický záväzok. „Nie je v prospech občanov SR, viacero krajín od dokumentu odstupuje. Európa musí problém migrácie riešiť sama a nie tak, že bude robiť pakty s diktátorskými režimami,“ konštatoval.

Europoslanci spomínali Lajčáka aj v súvislosti s prezidentskými voľbami. „Považoval by som za korektné, aby sa táto otázka uzavrela. Bolo by dobré pre spoločnosť, aby sme vedeli, či Lajčák bude kandidovať,“ myslí si Sulík. Beňová tu konkrétna nebola. Potvrdila len, že je ambíciou Smeru-SD ponúknuť kandidáta, ktorý uspeje.