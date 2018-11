Bugár nežiadal odchod Andreja Danka, ale jeho osobné rozhodnutie

Po rokovaní Republikovej rady Mosta-Híd to deklaroval predseda strany Béla Bugár s tým, že ak by strana chcela jeho odchod, žiadala by vyvodenie politickej zodpovednosti. Bugár sa čuduje, ako sa jeho slová otočili.

Ako sa Most-Híd zachová na mimoriadnej schôdzi pléna, na ktorej má Danko z iniciatívy opozície čeliť odvolávaniu, však jasné nie je. „Otvorenie schôdze podporíme, ale ako sa zachováme, to ešte bude záležitosť rokovaní poslaneckého klubu aj s koaličnými partnermi,“ ozrejmil.

Šéf Mosta-Híd zdôraznil, že o konci koalície a predčasných voľbách nemôže byť ani reč. Na druhej strane pripustil, že napätie medzi Most-Híd a SNS je. Svedčí o tom podľa jeho slov aj reakcia národniarov na sms správu adresovanú Dankovi, kde Bugár hovoril o potrebe osobného rozhodnutia. Aj preto by mala budúci týždeň zasadnúť koaličná rada. „On sám sa teda musí rozhodnúť, čo bude robiť a bude to musieť vedieť aj odôvodniť. Je to jeho vec, nie vec koalície. Nie je pravda, že Most-Híd zrazu cúva. Nie, my hovoríme stále to isté,“ zdôraznil Bugár s tým, že Danko má viac možností, ale konkrétnejší byť nechcel.