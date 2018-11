Kollár: Bol to deň veľkých zmien, ale akých, ukáže história

Napísal to na sociálnej sieti pri príležitosti 29. výročia Novembra '89.

„Mal som vtedy 24 rokov a celý život pred sebou. A v ten deň som videl prvýkrát zgrupovať sa študentov, mladých ľudí v uliciach a protestovať. Prvé, čo mi napadlo, že sa snáď zbláznili. Mal som totiž v čerstvej pamäti brutálne krvavé potlačenie sviečkového pochodu,“ priznal Kollár.

Na ďalší deň sa podľa jeho slov pridávali ďalší odvážlivci na tribúne. „Už nehovorili len Budaj a Kňažko či herci a študenti. Už prichádzali robotníci, policajti aj lekári, pridávala sa celá občianska spoločnosť. Nabralo to taký spád, že už sa to nedalo zastaviť. Na námestiach som bol každý večer a poctivo som si nahrával hodiny a hodiny materiálu z televízie na vtedy ešte VHS kazety. Ľudia si 'vyštrngali' vďaka študentom slobodu. Neskôr nám ju ukradli smradi a rozkradli republiku, ale to už všetci poznáte na vlastnej koži,“ dodal.