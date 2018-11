Piati tipujúci vyhrali v Eurojackpote po 18 miliónoch eur

Babiš chce v Sýrii postaviť českú dedinku pre 150 malých sirôt

VČERA - 19:04 Zahraničné

Malé siroty tam podľa českého premiéra môžu bývať a postupne sa vrátiť do sýrskych rodín. Babiš však neuvažuje o tom, že by sa osirotené sýrske deti presťahovali do Českej republiky.