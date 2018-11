Video: Zo školského autobusu sa ozýval plač a nárek. Šofér sa ku deťom zachoval ako tyran

Rodičia z mesta Wichita v Kansase ostali zhrození po tom, ako našli svoje deti zamknuté v odstavenom autobuse neďaleko školy. Keď sa dostali k vozidlu plnému detí, počuli z neho len zúfalé výkriky a plač.

Ako sa zdesení rodičia neskôr dozvedeli, deti v autobuse zamkol samotný autobusár. Ten uviedol, že žiaci sa počas cesty nesprávali dostatočne úctivo na to, aby si zaslúžili ísť domov. Vedenie školy sa priznalo k tomuto tyranskému skutku svojho zamestnanca, no na prekvapenie všetkých sa zastalo jeho spôsobov a hovorca školy uviedol, že vodič postupoval v súlade so školským poriadkom.

Takto vyzerá cesta zo školy "v súlade so školským poriadkom"