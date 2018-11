Babiš chce v Sýrii postaviť českú dedinku pre 150 malých sirôt

Malé siroty tam podľa českého premiéra môžu bývať a postupne sa vrátiť do sýrskych rodín. Babiš však neuvažuje o tom, že by sa osirotené sýrske deti presťahovali do Českej republiky.

V Sýrii by mala vzniknúť česká dedinka pre 150 malých sirôt, ktorú plánuje premiér Andrej Babiš. Mala by v nej byť škola, škôlka aj ihrisko. Projekt Babiš predstavil v piatok predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi, informoval spravodajský portál Novinky.cz. „Tie sýrske deti sa narodili v Sýrii a sú zvyknuté na to prostredie, chcú tam žiť. Sýria vraví: áno, máme viac zničených škôl, mohli by ste zainvestovať," vysvetlil Babiš. Premiér podľa svojich slov ešte nevie, kedy by mohol byť projekt hotový a koľko bude stáť. „Firma, s ktorou som rokoval, sľúbila, že to nejako spočíta," dodal. Česká vláda údajne pôvodne uvažovala nad kúpou pozemku v Sýrii. Veľvyslankyňa ČR v Sýrii Eva Filipi však vraj odporučila kúpiť nejaký areál so zničenou školou a obnoviť ju. Babiš si nedávno vyslúžil kritiku, lebo odmietol, že by Česko mohlo prijať čo len jediné sýrske dieťa, ktoré prišlo o rodičov, pripomenul portál Novinky.cz.