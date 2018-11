Český premiér Babiš zvažuje stretnutie so synom

Český premiér Andrej Babiš zvažuje, že sa stretne so svojím synom Andrejom, ktorý figuruje v aktuálnej kauze Čapí hnízdo. Babiš to povedal v piatok novinárom v Bruseli. So synom sa videl naposledy na svojej svadbe v lete 2017.

„Sme v kontakte, píšeme si esemesky. Zvažujem to,“ odpovedal Babiš na otázku českého spravodajského portálu Novinky.cz, či sa nechystá za synom do Švajčiarska. Premiér sa znova posťažoval, že novinári sa zaujímajú o jeho syna a bývalú manželku, vraj im každú hodinu búchajú na dvere. On sám pritom v jednom zo svojich tweetov zverejnil informáciu, že žijú v Ženeve. Vyjadril sa aj k tomu, že polícia vyšetruje „únos“ Babiša mladšieho na Krym ako pokus o zavlečenie. „Nebolo to zavlečenie, nebol to únos,“ zdôraznil premiér. Na otázku portálu Novinky.cz, ako jeho syn získal švajčiarske občianstvo, Babiš odpovedal, že jeho syn tam študoval - chodil tam na strednú školu. „Neviem, kedy ho získal, on tam žije so svojou mamou, ja som sa rozviedol; jeho mama tam žila tiež dlhodobo, takže ho získal,“ vysvetlil Babiš. „Určite ho nezískal nejako pokútne,“ vyhlásil premiér. Dodal, že nechápe, ako môžu novinári brať niektoré vyjadrenia Babiša juniora vážne, keď je psychicky chorý. Premiér podľa slov svojho syna chcel, aby Andrej Babiš mladší opustil Česko pre prípad európskych dotácií pre farmu Čapí hnízdo, v ktorom obaja čelia obvineniu z dotačného podvodu. Serveru Seznam Zprávy syn povedal, že ho spolupracovníci jeho otca držali na ukrajinskom Kryme, anektovanom Ruskom. Taktiež uviedol, že k Čapímu hnízdu podpisoval nejaké dokumenty, nevedel však údajne, čo podpisuje. Premiér už skôr potvrdil, že jeho syn na Kryme skutočne bol, odmietol však tvrdenia, že ho niekto uniesol. Ďalej povedal, že obe jeho dospelé deti, ktoré sú v kauze rovnako ako on trestne stíhané, sú psychicky choré. Babiš mladší v reakcii na to obvinil svojho otca z klamstva. Šéf hnutia ANO Babiš v piatok pred odletom na pracovnú cestu do Bruselu zopakoval, že napriek výzvam, aby v súvislosti s kauzou údajného únosu svojho syna na Krym podal demisiu, nemieni odstúpiť a nikdy tak neurobí. Babiš vo svojom emotívnom vyhlásení zároveň novinárov obvinil, že informovaním o kauze farmy Čapí hnízdo spôsobili zhoršenie zdravotného stavu jeho syna, ktorý údajne trpí schizofréniou. Zdieľať tento článok na Facebooku