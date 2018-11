Alergia na penicilín: Aká je častá a aké sú symptómy

Penicilín sa používa na liečbu bakteriálnych infekcií vrátane pneumónie, šarlachu a infekcií uší. Bol objavený škótskym vedcom Alexandrom Flemingom v roku 1928 a zachránil približne 200 miliónov životov po celom svete od roku 1942, kedy sa začal používať ako liek.

Napriek jeho rozšírenému použitiu sa mnohí ľudia domnievajú, že sú na penicilín alergickí. No je skutočne alergia na tento liek tak bežná a aké sú príznaky, ktoré je potrebné sledovať. Čítajte ďalej a dozviete sa odpovede aj na tieto otázky.

Aké sú príznaky alergie na penicilín?

Symptómy alergie na penicilín sa zvyčajne objavia asi hodinu po užití lieku. Ako uvádza University College Hospital, veľmi často sa vedľajšie účinky účinky antibiotík mýlia s alergickými reakciami. Ak si však nie ste istí, či máte alergickú reakciu na penicilín alebo nie, existujú určité príznaky, ktoré by ste mali sledovať:

Mierne príznaky alergie na penicilín môžu zahŕňať kožné vyrážky, žihľavku, svrbenie, výtok z nosa, dýchavičnosť a slzenie očí.

V zriedkavých prípadoch sa u osoby s alergiou na penicilín môže vyskytnúť anafylaxia - ťažká alergická reakcia s rýchlym nástupom. Symptómy ťažkej alergickej reakcie môžu zahŕňať opuch v krku alebo v ústach, zmenu srdcovej frekvencie, bolesť brucha a bezvedomie. Anafylaxia si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.

Aká bežná je alergia na penicilín?

Približne jeden z 10 pacientov verí, že majú alergiu na penicilín, no skutočnosť môže byť iná. V roku 2014 bola predložená vedecká štúdia na výročnej vedeckej konferencii American College of Allergy, Asthma and Immunology, v ktorej 384 pacientov podstúpilo kožný test na alergiu na penicilín.

Vedci zistili, že mnohí pacienti sa môžu mylne domnievať, že majú alergiu na penicilín, pretože sa nikdy nepodrobili kožnému testu. Ako uvádza alergiológ Thanai Pongdee v časopise The Pharmaceutical Journal:

"Tieto výsledky majú významný vplyv na predpisy antibiotík pred chirurgickým zákrokom, aby sa zabránilo infekcii. Keď pacienti informujú svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o tom, že sú alergickí na penicilín, lekár ho musí nahradiť ďalším antibiotikom. Tieto liečebné alternatívy môžu byť viac toxické, drahšie a menej účinné ako penicilín alebo antibiotiká s penicilínom."

Ako liečiť alergiu na penicilín?

Najjednoduchším riešením je úplne sa vyhnúť antibiotikám. Ak ste však užili liek a trpíte alergickou reakciou, lekár vám môže predpísať antihistaminikum, aby ste zvládli jeho účinky. Ak osoba dostane silnú reakciu, bude potrebovať okamžitú lekársku starostlivosť.