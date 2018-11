Ľudia, ktorí počúvajú tento štýl hudby, sú inteligentnejší, ako si mnohí myslia

Ak máte radi heavy metal, potom máme pre vás dobrú správu. Podľa výskumu National Academy for Gifted and Talented Youth je to znak vysokej inteligencie. Niektorí ľudia môžu používať heavy metalovú hudbu ako spôsob, ako vyrovnať s talentom.

Aj keď si mnohí ľudia myslia, že “metalisti” sú delikventi, tento prieskum zistil presný opak. Inteligentnejší ľudia môžu mať pocit, že nezapadajú, a preto používajú heavy metalovú hudbu na zvládanie stresu.

Autor štúdie Stuart Cadwallader hovorí, že existuje stereotyp, že inteligentní ľudia počúvajú klasickú hudbu. Aj keď je to do istej miery pravda, iní hľadajú útechu v heavy metale.

Cadwallader povedal, že mladým ľuďom sa páčia zložité a niekedy aj politické témy v metale, ktoré sa neobjavujú v mainstreamovej populárnej hudbe. Pocit odtrhnutia a nezapadania do spoločnosti môže rezonovať u nadaných ľudí.

Výsledky pochádzajú z prieskumu 1 057 členov Národnej akadémie pre nadanú a talentovanú mládež vo Veľkej Británii. Tá zastupuje mladých ľudí vo veku 11-18 rokov, ktorí patria medzi top 5 % akademicky úspešných ľudí.

Výsledky ukázali, že zatiaľ čo rock bol najpopulárnejším žánrom medzi talentovanými mladými ľuďmi, jedna tretina zaradila heavy metal medzi svojich 5 najobľúbenejších žánrov a 6% ho považovalo za svoj najobľúbenejší žáner.

Tí, ktorým sa v prvom radi páčil heavy metal, mali tendenciu mať nižšie sebavedomie. Žánre tradične spojené s inteligenciou - klasická hudba a jazz - boli najmenej populárne. Niektorí mladí ľudia uviedli, že radi doslova "vyskákajú" svoje frustrácie a hnev pri heavy metale.

Cadwallader povedal: