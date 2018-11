Zima udrie plnou silou, na toto sa pripravte

Po novembrových dňoch, ktoré pripomínali viac jar než záver jesene, zavíta na Slovensko zima. Od budúceho týždňa bude mrznúť a snežiť dokonca aj v nížinách.

„Ochladenie, ktoré sa začne už cez tento víkend, bude citeľné hlavne v noci, pričom aj v nížinách bude mrznúť. V druhej polovici novembra napokon mráz v nížinách nie je nezvyčajný a vyskytuje sa takmer každoročne. Ešte výraznejšia vlna ochladenia by mala nasledovať v závere mesiaca. Prognózy naznačujú, že by už konečne mohla nastúpiť zima so snehom a silnejšími mrazmi,“ povedal pre TASR klimatológ Pavel Matejovič.

Podľa jeho slov by malo byť ochladenie tentoraz výraznejšie než v závere októbra, keď snehová nádielka zasypala len horské oblasti, zatiaľ čo v nižších polohách a v Bratislave sa prílev chladného vzduchu prejavil len poklesom denných teplôt.

Teraz by to však malo byť inak. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu už od nedele (18. 11.) budú dosahovať denné teploty najviac šesť až sedem stupňov Celzia, v severnejších oblastiach ešte menej. V noci sa dajú očakávať mrazy, v nedeľu v dolinách a kotlinách pri vyjasnení mínus päť až mínus desať stupňov. Očakáva sa slabé sneženie, snehové prehánky, v nížinách možno i sneh s dažďom.

Ďalšie ochladenie má potom podľa predpovedných modelov nastať opäť v závere budúceho týždňa, keď sa aj denné teploty priblížia k nule a nočné klesnú ešte hlbšie pod bod mrazu.

„Je to ešte však ďaleko a také prognózy sú neisté. V každom prípade však aktuálne ochladenie príde,“ povedal Matejovič.

V minulosti sa pritom vyskytli aj novembre, keď prevládalo chladné počasie už od začiatku mesiaca, takže sa dalo hovoriť nielen o prechodnom ochladení, ale o včasnom nástupe skutočnej zimy. Takto to bolo napríklad v roku 1995, keď napadol sneh už začiatkom novembra a ležal aj v nižších polohách s krátkymi prestávkami až do polovice marca. V roku 1988 mala dokonca priemerná teplota v novembri zápornú hodnotu a mesiac bol najchladnejším mesiacom celej zimy.

Tento november však taký určite nebude. Mimoriadne teplé počasie pretrváva už od apríla a ani nastávajúce ochladenie na tom zatiaľ veľa nemusí zmeniť.

„Prvá polovica novembra bola mimoriadne teplá a priemer teploty dosiahol na juhozápadnom Slovensku až 11 stupňov, čo je viac než doposiaľ najteplejší november v histórii. Priemerná mesačná teplota v novembri totiž na základe dlhodobého priemeru predstavuje na juhozápade asi päť stupňov. Čiže terajšie ochladenie priemernú hodnotu zníži, mesiac však bude ako celok stále teplotne nadnormálny,“ doplnil klimatológ.

Či chladné počasie vydrží aj v decembri, alebo dokonca či budú tento rok biele Vianoce a aká bude nastávajúca zima, o tom je ešte skoro hovoriť. Predpovedné modely „vidia“ približne dva týždne dopredu, teda ako bude v decembri, možno v tejto chvíli odhadovať iba pomocou štatistických údajov.

"Na základe štatistiky je skôr pravdepodobné, že Vianoce budú na juhozápadnom Slovensku bez snehu. Vo všeobecnosti je totiž asi len 30-percentná pravdepodobnosť, že sviatky bývajú biele aj v nižších polohách. Navyše naposledy sa ozajstné biele Vianoce na celom území Slovenska vrátane nížin vyskytli v roku 2002. Odvtedy sa sneh počas Vianoc na juhozápadnom Slovensku vyskytoval len na niektorých miestach, ako napríklad v roku 2012 a tiež pred dvoma rokmi, keď sa tu ojedinele vyskytla symbolická snehová pokrývka. Na horách je to, samozrejme, iné, tam je pravdepodobnosť bielych Vianoc oveľa väčšia, napríklad na Štrbskom plese približne 95-percentná. Aké však budú tieto Vianoce, sa nedá v tejto chvíli predpovedať. Nedá sa ani vylúčiť, že budú biele,“ povedal pre TASR klimatológ Matejovič.