Prieskum: Voľby by vyhral Smer-SD, Most-Híd by sa do parlamentu nedostal

Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 26 percent. Druhá by skončila SaS, ktorú by volilo 14,7 percenta opýtaných a tretie OĽaNO s 9,9 percenta hlasov. Vyplýva to z volebného modelu, ktorý vypracovala agentúra Median SK.

Štvrtá by skončila SNS, ktorej by hlas odovzdalo 8,8 percenta opýtaných, piate hnutie Sme rodina so ziskom 8,1 percenta, šieste KDH (7,3 percenta). Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu, by podľa prieskumu bola ĽSNS (7,2 percenta).

SMK (4,8 percenta), Spolu-občianska demokracia (4,8 percenta), Most-Híd (4,5 percenta), Progresívne Slovensko (2,1 percenta) by zostali mimo snemovne. Inú stranu by volili dve percentá opýtaných.

Účasť v hypotetických voľbách do Národnej rady SR avizuje podľa prieskumu 58 percent respondentov.

Prieskum robila spoločnosť Median SK bez zadávateľa na reprezentatívnej vzorke 970 respondentov v čase od 2. októbra do 3. novembra. Väčšinu dát zbierala metódou osobných rozhovorov, časť dát získala tak, že respondenti samostatne vyplnili webdotazník.