Tisíce demonštrantov na Václavskom námestí žiadajú demisiu Babiša

Na pražskom Václavskom námestí sa vo štvrtok večer zhromaždili tisíce ľudí, ktorí žiadajú demisiu českého premiéra Andreja Babiša pre prípad údajného únosu jeho syna na Krym, aby nemohol na polícii vypovedať v kauze Čapí hnízdo. Samotný Babiš sa týmto obvineniam bráni, podľa neho jeho syn trpí schizofréniou a ide vraj o starostlivo naplánovanú kampaň s cieľom dostať ho preč z politiky. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz. Zároveň z najnovšieho prieskumu agentúry Median vyplynulo, že podľa väčšiny českých občanov, konkrétne 56 percent, by mal skončiť Babiš sám alebo aj s celou vládou.

Demonštranti na Václavskom námestí mali so sebou transparenty „Andrej do krimu“ či „Namiesto syna na Kryme radšej fotra do krimu“.

Kauzu okolo údajného únosu Babišovho syna z prvého manželstva na Krym, anektovaný Ruskom, odštartoval v pondelok 12. novembra server Seznam Zprávy, ktorý zverejnil rozhovor so samotným Andrejom Babišom mladším. Ten žije v súčasnosti vo Švajčiarsku u svojej matky. Podľa jeho slov ho na Kryme zadržiaval bývalý vodič spoločnosti Agrofert Petr Protopopov, ktorého manželka-psychiatrička mala podľa dostupných informácií vypracovať správu so záverom, že Babiš mladší nie je zdravotne spôsobilý.

Premiér Babiš označil kauzu za vykonštruovanú a uviedol, že polícia už v máji podozrenie z únosu vyvrátila. Jeho syn podľa neho trpí schizofréniou a návštevu novinárov u syna vo Švajčiarsku scharakterizoval ako hyenizmus.

Demonštrácia na Václavskom námestí, nazvaná Požadujeme demisiu Andreja Babiša, sa má konať do 22.00 h. Zvolala ju aktivistická skupina AUVA, ktorá pôvodne vznikla pre nesúhlas s elektronickou evidenciou tržieb EET. Pod skratkou sa skrýva názov „Andrejove účtenky vrátime Andrejovi“, vysvetlil portál Novinky.cz.