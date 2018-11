Suchý šampón: Ako často ho používať a do akej miery poškodzuje vlasy?

Suchý šampón je pohodlný spôsob, ako si umyť vlasy v situáciách, keď na to nemáte čas alebo náladu. Niektoré ženy dokonca používajú suchý šampón ako stylingový prvok, pretože vlasom dodá objem a textúru.

Ak to s používaním suchého šampónu nepreháňate, neraz vám skutočne môže zachrániť život. Ak sa však rozhodnete nahradiť ním obyčajný tekutý šampón, z dlhodobého hľadiska viac stratíte ako získate.

Suchý šampón vaše problémy nevyrieši

Poďme sa pozrieť na základné rozdiely medzi tekutým a suchým šampónom. Na vlasoch sa každým dňom hromadí mastnota, špina a prach z okolia, ktoré je potrebné pravidelne odstraňovať. Ak by ste si celkom prestali umývať vlasy, vaše vlasové folikuly by sa upchali.

Treba si uvedomiť, že podobné riziko vzniká pri častom používaní suchých šampónov. Tie v skutočnosti neodstraňujú nečistoty z vlasov, ale slúžia len ako kamufláž mastnoty. Skutočnosť je taká, že aplikovaním suchého šampónu len zvyšujete množstvo nečistôt na vlasoch a tým ich viac zaťažujete.

Suchý šampón funguje tak, že vysušuje nadmernú mastnotu vlasov. Problém je v tom, že tak, ako zvyšok tela, aj vaše vlasy potrebujú určitú mieru prirodzených olejov. Nie je to síce to, po čom väčšina ľudí túži, ale vaše telo si to vyžaduje.

Niet nad klasické šampóny

Keď teda aplikujete suchý šampón, síce z vašich vlasov vysaje olej, ale spoločne s ním ostáva na povrchu vlasu až kým ho iným spôsobom neodstránite. Po určitom čase sa zvyšky týchto produktov na vlasoch tak nahromadia, až úplne upchajú vlasové folikuly. Znie to nevinne, ale tento proces napokon skončí vypadaním vlasov a zastavením ich rastu.

Ak by ste niekoľko rokov namiesto bežného šampónu používali len suchú variantu, vaše vlasy by stratili kvalitu, lesk a pevnosť. Nepomôže ani to, že používate prírodné varianty suchých šampónov. Samozrejme ide o zdravší výber, ale vlasové folikuly to tak či tak oslabí.

Aby ste si udržali optimálnu rovnováhu vlasov, mali by ste pravidelne používať čistiaci tekutý šampón, ktorý dokáže odstrániť aj pozostatky suchého šampónu. Pokiaľ sa ocitnete v situácii, keď nevyhnutne musíte siahnuť po suchom šampóne, predsa len lepšie urobíte, keď zvolíte druhy s obsahom prírodných ingrediencií.