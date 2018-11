Psychopatia u žien: Príznaky u nežnejšieho pohlavia vyzerajú inak ako u mužov

O tom, ako rozpoznať psychopata, sa už napísalo mnoho článkov. Väčšina ľudí si pri počutí slova psychopat predstaví muža. Niet sa čomu diviť – médiá, filmy aj knihy zväčša podporujú túto myšlienku.

Ženským predstaviteľkám s poruchou psychopatie sa na verejnosti nevenuje dostatok pozornosti, a podobne to je aj vo svete vedy. To však neznamená, že neexistujú.

Pozrime sa na to štatisticky: Niektoré štúdie odhadujú, že 17% uväznených žien spadá pod definíciu psychopata (u mužov je to 30%). Šanca, že sa vo vašom živote vyskytuje bezúhonná psychopatka, je ešte vyššia – až 1 ku 100. Môže to byť vaša doktorka, šéfka, kamarátka alebo len známa. Väčšina z nich sa úspešne vyhýba usvedčeniu z trestných činov.

Ťažkosti pri identifikácii

Keďže sa o psychopatkách nehovorí tak často ako o psychopatoch, ľudia môžu mať problém správne ich identifikovať. K tomuto problému prispieva aj odlišnosť v ich prejavoch.

Množstvo chorôb sa u žien a mužov prejavuje rozdielne. Napríklad medzi bežné príznaky srdcového infarktu patrí bolesť v hrudi, mravčenie v ľavej ruke a potenie – sú to však všetko príznaky infarktu u mužov. U žien sa infarkt v prvých štádiách prejavuje skôr dýchavičnosťou a nevoľnosťou. To isté platí pre ďalšie iné fyzické a mentálne ochorenia vrátane psychopatie.

So psychopatiou sa spájajú niektoré stereotypy, nevynímajúc týranie zvierat u agresívnych psychopatov a nevysvetliteľný šarm u „neškodných“ psychopatov, no všetko sú to prvky typické väčšinou pre mužov. Ženské predstaviteľky tejto psychickej poruchy sa prejavujú inými, často menej násilnými znakmi, kvôli čomu ich väčšina z nás prehliada.

1. Rozdiely v narcizme

Každý človek, ktorého by lekár diagnostikoval ako psychopata, má vrodenú tendenciu k narcizmu. U mužov sa to prejavuje priamo – radi sa chvália so svojimi úspechmi pri každej príležitosti a nemajú problém povedať vám do očí, že sú lepší ako vy.

Ženy sú v tomto ohľade miernejšie. Tvária sa milo a priateľsky, ba dokonca vám vzdajú kompliment, že v niečom vynikáte. Skutočný narcizmus ostáva ukrytý v ich vnútri, kde si aj napriek lichotivým slovám o vás myslia, že im nesiahate po päty.

2. Rozdiely v agresii

Mužskí psychopati prejavujú agresiu priamo a nápadne: nevadí im zapojiť sa do fyzického útoku, týrania zvierat alebo do zločinov. Aj z tohto dôvodu sa vo väzeniach nachádza raz toľko mužov – psychopatov ako žien – psychopatiek.

Na druhej strane nežnejšie pohlavie pozná „nežnejšie“ spôsoby, ako si vybiť svoju zlosť. Ohovárajú kolegov v práci, zvedú vás na nekalé cestičky, zmanipulujú vás tak, aby ste vyhoveli ich požiadavkám, a pokiaľ nepristúpite na ich hru, vyhrážajú sa, že si ublížia.

Čo robiť, ak vo svojom okolí spoznáte psychopatku?

Prvým krokom k odhaleniu psychopata vo vašom živote je správna identifikácia, čo je oveľa náročnejšia úloha, než si možno myslíte. Väčšina psychopatov nespadá do kategórie „besní zabijaci“. Celkom bežne sú to doktori, právnici, riaditelia spoločností alebo celebrity.

Predtým, ako začnete svoju lekárku upodozrievať z mentálneho ochorenia, uvedomte si jedno: nie každá žena, ktorá sa vyhráža sebapoškodením, je psychopatka. Ide o oveľa komplexnejšiu poruchu, ktorú dokáže správne určiť len psychiater.

Zlou správou je, že psychopatia sa vyliečiť nedá. Žiadny psychopat si svoje ochorenie nevybral dobrovoľne – táto súčasť ich osobnosti je pevne spätá s mozgom. Časť mozgu zvaná amygdala, ktorá má na starosti ovládanie a spracovanie emócií, u psychopatov nefunguje tak efektívne ako u ľudí bez tejto poruchy, a tak jedným z hlavných príznakov psychopatie je nedostatok empatie.

Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť psychopatovi či psychopatke, je nezapájať sa do jeho/jej hier. Ak vám však nedá na výber, najlepšie urobíte, keď sa čím skôr vyparíte z jeho alebo jej života.