Beblavý: Na našom zdravotníckom trhu sú diery umožňujúce rozprávkové zisky

Poslanec poukázal na štatistiku Eurostatu, z ktorej podľa neho vyplýva, že Slovensko je jednou z krajín, ktorá v rámci Európy dáva na lieky a zdravotnícky materiál zo svojich verejných financií najviac. Slovenské rodiny zo svojich rozpočtov musia podľa Beblavého „každoročne zaplatiť navyše okrem zdravotného poistenia viac ako 700 miliónov eur na lieky, zdravotnícke pomôcky a iný zdravotnícky materiál“.

Beblavý mieni, že zisk v zdravotníctve by mal byť „primeraný“. Firmy by vďaka nemu mali prinášať slovenským pacientom inovácie a nové technológie. „Zisk, nielen v zdravotníctve, by nemal byť vnímaný ako nemorálny, obzvlášť ak motivuje firmy prinášať nové technológie a iné inovácie slovenským pacientom, ktorí dostanú lepšiu starostlivosť. Tento zisk musí byť ale umožnený vo vysoko konkurenčnom prostredí s férovými pravidlami,“ vysvetlil.

Beblavého spolupracovník z mimoparlamentnej strany Spolu-občianska demokracia Oskar Dvořák je toho názoru, že existuje „veľký priestor na šetrenie v niektorých oblastiach, ktorý by neznížil kvalitu starostlivosti, ale umožnil by ju zvýšiť v iných oblastiach“. Dvořák vidí možnosť „ušetriť“ aj v tom, keby vláda pristúpila k sfunkčneniu tzv. generickej preskripcie. Podľa jeho vyjadrenia už aj štátni úradníci poukázali na to, že je potrebné „rozšíriť referencovanie a porovnávanie cien zdravotníckeho materiálu, sfunkčniť vstup inovatívnych liekov na slovenský trh, uľahčiť vstup biosimilárnych liekov, zaviesť zameniteľnosť zdravotníckeho materiálu podobne ako pri generických liekoch, rozšíriť centrálne obstarávania na viac liekov, prístrojov a zdravotníckeho materiálu a predovšetkým snažiť sa o znižovanie nadspotreby liekov.“