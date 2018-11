Ministerstvo školstva: Miera originality prác sa overuje pred pripustením k obhajobe

Miera originality záverečných prác sa overuje pred pripustením osoby k obhajobe, uviedlo to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

„Centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác vrátane overovania miery ich originality bol do zákona o vysokých školách zapracovaný zákonom č. 496/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2010,“ uviedol rezort školstva, ktorý pripomenul, že za záverečnú prácu sa podľa zákona považuje bakalárska, diplomová a dizertačná práca. „Rigorózna práca nie je záverečnou prácou,“ pripomenulo ministerstvo školstva.

Rezort školstva upozornil, že ustanovenia zákona o vysokých školách boli doposiaľ viackrát menené, avšak naďalej platí, že miera originality sa overuje „pred pripustením osoby k obhajobe“.

Podľa rezortu školstva pred septembrom 2009 nebolo overovanie originality prác osobitne upravené právnymi ani rezortnými predpismi. „Z toho vyplýva, že v období pred 1. septembrom 2009 overovanie originality prichádzalo do úvahy len v prípadoch, ak ho v danom čase mala vysoká škola upravené vo svojom vnútornom predpise,“ priblížilo MŠVVaŠ. Preto podľa ministerstva nie je možné spätne zabezpečiť overenie miery originality prostredníctvom centrálneho registra vo vzťahu k obhájenej rigoróznej práci.

„Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici by mohla overovať originalitu práce, pokiaľ to v danom čase mala upravené vo svojom vnútornom predpise. Aj v tom prípade sa to však malo uskutočniť pred pripustením práce k obhajobe,“ dodalo MŠVVaŠ SR.