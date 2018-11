Exministrov za SNS Štefanova a Janušeka odsúdili

Aktualizácia 15:07: Senát Najvyššieho súdu (NS) SR vo štvrtok odsúdil bývalých ministrov výstavby a regionálneho rozvoja SR za SNS Mariána Janušeka a Igora Štefanova na dlhoročné tresty odňatia slobody. Janušeka odsúdil NS SR na 11 rokov a Štefanova na deväť rokov v kauze nástenkového tendra.

Súd ich uznal vinných z trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obaja bývalí ministri si vo štvrtok verdikt nevypočuli. Dali svojim obhajcom súhlas na konanie v ich neprítomnosti. V opačnom prípade, keby boli v súdnej sieni, by ich príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže eskortovali priamo do ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Tresty by si mali odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Okrem toho im bol udelený peňažný trest vo výške 30.000 eur. Ak by ho neuhradili, hrozí im zvýšenie trestu o jeden rok. NS SR tak vo štvrtok v značnej miere potvrdil minuloročný rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Znížil len trest Janušeka z 12 na 11 rokov.

„Svojím konaním vytvorili podmienky pre vopred vybraného uchádzača,“ uviedol predseda trojčlenného senátu, sudca Juraj Kliment. Podľa jeho slov „vôbec nezverejnili výzvu na tender“. Tým znemožnili účasť iným záujemcom. Svojím konaním sa im podarilo dosiahnuť zisk víťaznému konzorciu 3,5 milióna eur. Spôsobili tak škodu veľkého rozsahu. Okrem tohto, niektoré zo spoločností konzorcia vôbec nespĺňali podmienky na tender - nedoložili príkladom daňové priznanie alebo boli v nepovolenom debete. „Obaja obžalovaní konali v rozpore s predpisom o verejnom obstarávaní,“ dodal predseda senátu.

Zároveň NS SR vo štvrtok v prípade troch ďalších obžalovaných Zdenky K., Radoslava B. a Tomáša L. rozhodol tak, že v dvoch prípadoch verdikt ŠTS potvrdil. V prípade ďalšej obžalovanej Zdenky K. vec vrátil prvostupňovému súdu, aby ju opätovne prejednal a nanovo rozhodol. V prípade Radoslava B. a Tomáša L. išlo podľa slov Klimenta o ťažké rozhodovanie. Ich konanie bolo neprofesionálne a nedbanlivé.

Vo štvrtok po oboznámení sa so spisovým materiálom krátko vypovedala jedna znalkyňa. Po jej výpovedi sa pristúpilo k prednesu záverečných rečí. Prokurátorka Úradu Špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) navrhla v prípade oboch exministrov tresty prvostupňového súdu potvrdiť a v prípade troch oslobodených spod obžaloby vrátiť prvostupňovému súdu vec na opätovné prejednanie. Obhajca obžalovaného Janušeka požiadal o oslobodenie jeho klienta. Na strane druhej obhajca Štefanova požiadal, aby sa vec vrátila na ŠTS v Pezinku na opätovné prejednanie.

ŠTS v Pezinku pôvodne 18. októbra 2017 odsúdil na dlhoročné tresty odňatia slobody Janušeka a Štefanova. Zvyšných troch obžalovaných spod obžaloby oslobodil.

Janušekovi súd uložil trest odňatia slobody v dĺžke trvania 12 rokov, peňažný trest 30.000 eur a trest zákazu činnosti vykonávať zamestnanie v orgánoch verejnej moci na päť rokov.

Jeho nástupcovi na poste ministra Štefanovi súd vymeral trest odňatia slobody v dĺžke trvania deväť rokov, rovnako peňažný trest 30.000 eur a trest zákazu činnosti vykonávať zamestnanie v orgánoch verejnej moci na päť rokov.

„V procese hodnotenia dôkazov súd dospel k záveru, že sa skutok stal,“ uviedla vtedy predsedníčka senátu ŠTS. Podľa súdu obžalovaní exministri nezabezpečili zverejnenie výzvy ohľadom verejného obstarávania v masovokomunikačných prostriedkoch, čím znemožnili účasť na zákazke ďalším záujemcom. Výzva podľa súdu visela na chodbe ministerstva len štyri dni v máji 2007. „Konali v rozpore s princípom transparentnosti,“ poznamenala vtedy sudkyňa.

Obaja sa podľa súdu dopustili trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Jeho nástupca Igor Š. trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Zvyšných troch obžalovaných Zdenku K., Radoslava B. a Tomáša L. spod obžaloby súd oslobodil, keďže „nebolo dokázané, že skutok spáchali“. Voči verdiktu sa odvolala prokurátorka ÚŠP a aj neprávoplatne odsúdení exministri.

Kauza siaha do roku 2007. Vtedajšie ministerstvo výstavby malo zverejniť oznam o tendri iba na nástenke v uzavretej chodbe ministerstva. Lukratívnu zákazku tak malo získať konzorcium, ktoré o súťaži vedelo. O kreslo vtedy prišli obaja odsúdení ministri za SNS.