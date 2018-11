Babišov syn obvinil svojho otca z klamstva

Andrej Babiš mladší, syn českého premiéra, ktorého kauza v uplynulých dňoch rozvírila hladinu českej politickej scény, v emaile pre server Seznam Zprávy napísal, že "môj otec klame". Vyslovil pritom želanie byť v kontakte s českou políciou vyšetrujúcou jeho únos.

"Teraz čítam v novinách, že môj otec povedal, že musím byť pod 'neustálym dozorom' vzhľadom k mojej pseudochorobe, ktorej sa hovorí schizofrénia. Tým prekročil červenú čiaru, pretože to je lož a zasahuje to a týka sa to mojej osobnej slobody. Nie som vôbec 'pod dozorom' v Švajčiarsku, ale voľný. Čítal som tiež, že polícia znovu otvorila môj prípad 'únosu', cituje server iDNES.cz Andreja Babiša ml.

„Ak je človek skutočne unesený, alebo nie, je jedna záležitosť, ale to, že môj opatrovateľ povie: 'Ja a tvoj otec urobím všetko, aby si bol zavretý (v psychiatrickej liečebni)', je (záležitosť) druhá. Želám si byť telefonicky v kontakte s políciou ČR vyšetrujúcou môj prípad z Ukrajiny a Ruska. Možno mi to za ten trik so skrytou kamerou vybavíte,“ dodal syn českého premiéra.

Z reportáže novinárov Seznamu Zprávy, ktorá spôsobila značný rozruch nielen v ČR, vyplýva, že Andrej Babiš ml. sa podľa vlastných slov proti svojej vôli dostal na Krym, kam ho nechala odviezť jeho ošetrujúca psychiatrička, aby v prípade farmy Čapí hnízdo nemohol vypovedať. Niektoré dokumenty týkajúce sa spomínanej farmy údajne skutočne podpísal, nevedel však, aký je ich obsah. Práve rodinnou väzbou obhajoval český premiér svoje kroky v celom spore okolo dotácie pre Čapí hnízdo, v súvislosti s ktorou figurujú medzi trestne stíhanými z dotačného podvodu nielen predseda vlády ČR, ale aj jeho dve dospelé deti vrátane Andreja Babiša ml.

Po vypuknutí kauzy okolo dotácie pre Čapí hnízdo údajne manžel psychiatričky Protopopovovej, vodič Agrofertu odviezol premiérovho syna na ukrajinský polostrov Krym. „Zneužil to, že môj otec chcel, aby som zmizol. Pre stíhanie Čapího hnízda,“ uviedol pre Seznam TV Babiš mladší.

„Povedala mi (Protopopovová) - máš na výber: buď ťa zavrieme v Národnom ústave duševného zdravia, buď tam budeš, alebo pôjdeš na prázdniny. Ja som si vybral prázdniny,“ povedal Andrej Babiš mladší. „On (Protopopov) mi na Ukrajine povedal - ja a tvoj otec urobíme všetko, aby si bol zatvorený,“ dodal. Protopopova sa podľa svojich slov bál, preto oznámil českej polícii, že ho uniesli. Polícia sa podľa správ českých médií oznámením zaoberala, ale nezistila nijaké protiprávne konanie.

Babišov syn v súčasnosti žije vo Švajčiarsku a má aj tamojšie občianstvo. Serveru Seznam Zprávy povedal, že v súčasnosti užíva lieky a má aj lepších lekárov.