Ministerka Kalavská nepodpíše revíziu úhrad liekov

Zdôvodňuje to tým, že farmafirmy nepredložili návrhy na zlacnenie cien liekov, ktoré by garantovali, že po revízii úhrad nestúpnu doplatky pacientom. TASR informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

„Je nám ľúto, že napriek našej snahe z viac ako 300 výrobcov v prospech pacienta zareagovali len dvaja, čo považujeme zo strany farmaceutického priemyslu za absolútnu ignoráciu pacienta a zameranie sa len na generovanie zisku a svoje zárobky, preto som sa rozhodla k uvedenému kroku nepristúpiť. Pre mňa je pacient na prvom mieste, a to je hlavným rozmerom pri akomkoľvek mojom rozhodovaní. Beriem zároveň vždy do úvahy tak medicínsky, ako aj ekonomický rozmer,“ povedala Kalavská.

Ministerstvo chcelo, aby farmaceutické firmy zlacneli ceny liekov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. V pondelok (12.11.) ich v reakcii na návrh súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera vyzvalo, aby v rámci revízie úhrad do stredy (14.11.) predložili svoje návrhy. Pokiaľ by farmafirmy ceny zlacnili, revízia by sa podľa ministerstva nedotkla pacientov. Zástupcovia farmapriemyslu postup štátu v prípade revízie kritizovali. Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) a Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) tvrdia, že proti revízii nenamietajú, chcú však, aby sa riešila zákonne.

Ministerstvo je presvedčené, že farmafirmy majú priestor na zníženie cien. Výrobcovia a dodávatelia liekov štátu odkázali, že si neuvedomuje, aké závažné následky by návrh Dôvery mal. Asociácie si myslia, že návrh zohľadňuje výlučne záujmy zdravotných poisťovní vrátane zvyšovania ich zisku, a nie záujmy pacientov.

Zdravotné poisťovne považujú za dôležité, aby sa po rokoch spravil v úhradách za lieky poriadok. Ročná úspora 70 miliónov eur, ktorú je možné dosiahnuť revíziou úhrad, by podľa Asociácie zdravotných poisťovní (AZP) SR mohla významne prispieť k zabezpečeniu lepšej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Revízia sa od roku 2011 nerobila. Štát tak podľa AZP SR nevie, prečo platí za štandardnú dávku toho istého liečiva, avšak v rôznych baleniach, výrobcovi rôzne ceny. Cieľom revízie má byť, aby sa za rovnakú sumu za jednotku účinnej látky platilo rovnako bez ohľadu na veľkosť balenia lieku či diagnózu, na ktorú bol liek predpísaný.

Ministerka Kalavská avizovala, že bude naďalej iniciovať kroky na zefektívnenie používania verejných zdrojov v zdravotníctve tak, aby pacienti mali lepšie podmienky na liečbu. „Efektívne využívanie zdrojov sa však v žiadnom prípade nedotkne pacienta. Ušetrené zdroje budú investované do ďalších oblastí v zdravotníctve, kde ich pacienti najviac potrebujú. Napríklad do zlepšenia podmienok v nemocniciach, ambulanciách či na inovatívnu liečbu. Cieľom efektívneho nakladania s financiami je, aby sa v rezorte zdravotníctva na úkor pacienta nedosahovali neprimerané zisky,“ zhrnula Kalavská.

To, že MZ SR dalo farmaceutickým spoločnostiam 48 hodín na to, aby zmenili cenovú politiku, ktorá by ovplyvnila celosvetový trh liekov, je podľa výkonnej riaditeľky AIFP Kataríny Slezákovej „úplne nereálna požiadavka“. Pre TASR vysvetlila, že Slovensko patrí do tzv. „globálneho koša krajín“, v ktorých sa referencujú ceny liekov a akékoľvek rozhodnutie o zmene ceny lieku na Slovensku ovplyvní ceny liekov v celej Európe, a dokonca aj v USA. „Cena liekov na Slovensku nesmie byť vyššia ako priemer troch najnižších cien daného lieku v EÚ a často býva úplne najnižšia. Zároveň tu platí striktne nastavená prahová hodnota pre vstup lieku na trh, ktorá je daná zákonom,“ vysvetlila.

Slezáková taktiež uviedla, že revízii úhrad liekov sa AIFP nebráni. „Od začiatku sme navrhovali, aby štát spravil revíziu poriadne, podľa zákona a odborne, so zapojením odborných lekárskych spoločností a hlavných odborníkov ministerstva zdravotníctva,“ dodala.