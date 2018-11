Po útoku zomrel dôchodca vo vlastnom dome

Polícia v Košiciach obvinila zo zločinu zabitia 29-ročného Maroša z Košíc, ktorý včera krátko po polnoci v rodinnom dome v obci Seňa v okrese Košice okolie po predchádzajúcom slovnom konflikte fyzicky napadol 67-ročného dôchodcu. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová, muž opakovane udieral a kopal dôchodcu do rôznych častí tela.

"Dôchodca po brutálnom fyzickom útoku utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Polícia zadržala podozrivého muža bezprostredne po spáchaní tohto skutku na mieste činu. Obvinený muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ PZ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby. Vzhľadom na to, že skutok spáchal na chránenej osobe, obvinenému mužovi hrozí trest odňatia slobody na deväť až 12 rokov," uviedla Mésarová.

Nie je vylúčené, že po ďalšom dokazovaní dôjde k zmene právnej kvalifikácie jeho konania na trestný čin vraždy. To však závisí od výsledkov ďalšieho dokazovania.