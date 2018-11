Lajčák: Kým v minulosti pomáhali nám, teraz je Slovensko schopné pomáhať druhým

DNES - 8:45

Washington Správy » Zahraničné



Netreba zabúdať na to, že v minulosti bolo Slovensko príjemcom pomoci a v súčasnosti už spolu so svojimi vtedajšími podporovateľmi pomáhame krajinám, ktoré to teraz potrebujú.

Pre TASR to v stredu povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák po stretnutí s americkým kolegom Mikeom Pompeom vo Washingtone. Šéfovia diplomacií rokovali o politických a bezpečnostných témach a bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a USA a tiež medzi Európskou úniou a USA. Rokovanie však začali pripomenutím si 100. výročia založenia Československa a 25. výročia vzniku SR a rovnakého výročia založenia diplomatických vzťahov medzi Bratislavou a Washingtonom. „Spojené štáty boli účastníkmi tých zlomových situácií v našich dejinách aj pred 100 rokmi aj pred 25 rokmi,“ uviedol Lajčák a zdôraznil zmeny, ktorými vzťah USA so Slovenskom prešiel. Vzťah podľa neho vyzrel, je zdravý a v súčasnosti už obe krajiny nemusia o ňom veľa diskutovať, ale môžu sa venovať tomu, čo by mohli urobiť spolu v našom susedstve i globálne. V blízkej budúcnosti bude táto spolupráca ešte intenzívnejšia a to na základe bilaterálneho memoranda o porozumení v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce v regióne západného Balkánu a v krajinách Východného partnerstva EÚ, ktorú ministri včera podpísali. „To je istá symbolika, že kedysi sme dostávali pomoc od Spojených štátov a dnes spoločne Spojené štáty a Slovenská republika poskytujú pomoc niekde inde. A táto symbolika sa dá projektovať na celé naše vzťahy, že už naozaj neriešime sami seba, ale to, kde môžeme spolupracovať ďalej,“ uviedol minister. Slovenská republika je prvou krajinou spomedzi bývalých prijímateľov americkej rozvojovej pomoci v regióne strednej a juhovýchodnej Európy, s ktorou vláda USA uzavrela takúto dohodu. Jedným z prvých krokov spolupráce bude napríklad podpora rozvoja miestnych samospráv v Moldavsku, pričom Slovensko využije svoje vlastné skúsenosti v tejto oblasti. Moldavsko, Ukrajina a Gruzínsko už podľa Lajčáka dosiahli v programe Východného partnerstva, ktoré Európska únia spustila pred takmer desiatimi rokmi, konkrétne výsledky a potrebujú od spojencov politickú víziu, aby zostali motivované uskutočňovať európske reformy aj ďalej. „Ja som zdôraznil, že moje vlastné skúsenosti zo západného Balkánu ukazujú, že najúspešnejší sme vždy boli vtedy, keď Európska únia a Spojené štáty hovorili jedným hlasom a presadzovali a podporovali sme rovnaké ciele, ktorými je európska integrácia týchto krajín. Teraz to trochu vyzerá, akoby sme boli zahltení inými agendami, a aj preto som vyzval ministra Pompea na to, aby naozaj sme urobili tú európsku perspektívu pre krajiny západného Balkánu reálnejšou a bližšou na dosah,“ uviedol Lajčák. Americký šéf diplomacie vyjadril podporu budúcoročnému predsedníctvu Slovenska v OBSE, ktorého prioritou bude okrem iného práve Ukrajina a región východnej Európy. Zdieľať tento článok na Facebooku