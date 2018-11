Video: Študentka si nechcela zložiť nohy z lavice. Učiteľka ju radikálne skrotila

Učiteľka anatómie a fyziológie už nedokázala zniesť neúctivé správanie svojich žiakov, a vzniknutú situáciu v triede vyriešila radikálne. Po tom, ako si jedna študentka vyložila nohy na lavicu, zavolala na ňu policajtov, ktorí ju vyviedli z miestnosti. Zvyšok triedy si následne vypočul prednášku o neúctivosti voči profesorom, a všetci boli ukrátení o prednášku z učiva.

K incidentu došlo na pôde Texaskej Univerzity v meste San Antonio, a záznam z tohto zákroku sa na Twitteri teší veľkej pozornosti. Väčšina užívateľov okomentovala učiteľkino správanie ako nehorázne a niektorí dokonca označili zákrok za rasovo motivovaný.

Texaská Univerzita v San Antoniu sa verejnosti prezentuje ako inkluzívna a tolerantná, preto je prirodzené, že takéto správanie personálu otriaslo aj vyššie postavenými funkcionármi. Tí vyhlasujú, že plánujú celú vec prešetriť, a študentom sa ospravedlnili. Učiteľka, ktorá políciu privolala, zatiaľ nevydala žiadne stanovisko.

So this happened today in class, a girl had her feet up and the professor called the police after calling our class uncivil pic.twitter.com/spq0ShXiFU