Lupiči si odniesli zo zlatníctva šperky za 30.000 eur

Lupiči vošli do zlatníctva krátko pred 17.00 h. V tom čase sa tam nachádzali pracovníčky predajne. „Maskovaní muži si z predajne odniesli rôzne šperky z bieleho aj žltého zlata,“ uviedla k prípadu banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin lúpeže spáchaný formou spolupáchateľstva. Polícia po neznámych mužoch intenzívne pátra. „Podrobnejšie informácie preto v tejto chvíli nie je možné poskytnúť,“ dodala hovorkyňa.

Polícia sa zároveň obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu. „V prípade, že niekto v utorok v čase okolo 17. hodiny spozoroval čokoľvek, čo by mohlo mať súvis so spáchaním spomínaného zločinu, nech to oznámi polícii,“ vyzvala Kováčiková.