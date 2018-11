Spoločnosť Eset sa ohradila voči zaťahovaniu do politického boja

Reagovala tak na vyjadrenie predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS), podľa ktorého je nebezpečné, že Eset financuje politických kandidátov, pretože má ako IT firma informácie o návykoch spotrebiteľov.

„Eset považuje zabezpečenie dát za jednu zo svojich kľúčových zodpovedností a absolútne vylučuje ich akékoľvek využitie v politickom boji. Navyše vôbec nedisponuje dátami, ktoré by mohli byť zneužité na politické účely,“ napísala spoločnosť vo svojom stanovisku. Dodala tiež, že účtovníctvo spoločnosti je auditované. „Takže akékoľvek pochybnosti či obvinenia o financovaní politických aktivít a projektov sa dajú poľahky a rýchlo rozptýliť,“ konštatovala.

Eset priznal, že jeho majitelia okrem verejnoprospešných aktivít ojedinele podporujú aj kandidátov do verejných funkcií. „Vo všetkých takýchto prípadoch išlo o otvorenú a transparentnú podporu a rovnako to platí aj pre ich spoločnú investíciu do Denníka N,“ informovala spoločnosť s tým, že zmluva o investícii do denníka nedovoľuje ani jednému z investorov zasahovať do jeho obsahu.

Danko v povolebnej relácii TA3 V politike povedal, že politika podľa neho už nie je len o súťaži politických strán v regiónoch, ale aj o ich financovaní. „Vytvoria digitálneho hrdinu, digitálneho primátora, zafinancujú ho silní ľudia a sú tu výsledky,“ povedal šéf SNS na margo finančnej podpory, ktorú Miroslav Trnka z Esetu poskytol Matúšovi Vallovi. Ten vo voľbách zvíťazil v boji o post bratislavského primátora.